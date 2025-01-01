桃園元旦升旗6000人熱烈參與 巨型國旗瞬間展開超吸睛

朝氣滿桃歡慶元旦114年度桃園市中壢區元旦升旗典禮，今上午於中壢區龍岡大操場舉行，活動吸引約6000名市民參與，現場展開長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗，桃園市長張善政表示，將持續把桃園打造成最宜居的城市。

張善政今率市府團隊出席元旦升旗典禮，正式升旗前，先與周邊民眾一同握手並互相道賀，民眾也高舉國旗，歡度元旦。張說，很榮幸也很興奮於龍岡操場和市民朋友一同參與升旗典禮，看到巨幅國旗展開、聽到國歌齊唱以及國旗冉冉升起，內心十分感動，也期望新的一年每個人在工作崗位上各盡其職、發揮自身才能，共同打拚努力，將桃園打造成最宜居的城市。

張表示，在市民朋友、民意代表大力支持，及市府團隊積極努力下，桃園在近期多項民意調查取得好成績，此次升旗典禮展現大家團結一心，期勉市府團隊持續精進，為下一代提供更優質的教育、工作及生活環境。

今也特別邀請2025年全國運動會田徑男子400公尺跨欄金牌得主、亞洲運動會代表選手彭名揚與中華職棒樂天桃猿明星球員「阿銀」梁家榮一同領唱國歌，並將巨幅國旗展旗儀式，巨大的中華民國國旗於活動會場中央綻放開來，象徵對國家的熱愛與敬意。