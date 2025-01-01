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新竹市元旦升旗典禮 奧運好手陳念琴領唱國歌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今天上午在市府前廣場舉行2025年元旦升旗典禮，特別邀請新竹之光拳擊國手陳念琴擔任領唱人，與市民朋友齊唱國歌。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天上午在市府前廣場舉行2025年元旦升旗典禮，特別邀請新竹之光拳擊國手陳念琴擔任領唱人，與市民朋友齊唱國歌。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天上午在市府前廣場舉行2025年元旦升旗典禮，代理市長邱臣遠率領秘書長張治祥及市府一級主管，與現場來賓共同迎接新年到來。典禮特別邀請新竹之光拳擊國手陳念琴擔任領唱人，與市民朋友齊唱國歌。

邱臣遠表示，「2025從新竹開始、市民永遠幸福」是市府團隊所抱持的新希望與新願景，很高興能與近3800位市民朋友共聚一堂，市府團隊施政已屆滿2年，感謝45萬市民的支持與信任。

邱臣遠說，市府2年內減債超過40億元，成功將市民的平均負債從每人2萬多元降至1萬元；市府積極推動道路改善與水溝清理，改善215條道路及巷弄，總面積達41萬平方公尺。

此外，市府成功媒合企業合作，推動32項ESG專案，持續打造低碳永續城市。新竹市的YouBike 2.0系統也已成功布建103個站點，並導入共享電動車、智慧站牌等數位交通設施。

邱臣遠指出，新竹市不僅是半導體產業的核心城市，還是體育國手之都。今年竹市奧運銅牌拳擊選手陳念琴與多位新竹子弟在國際賽事中表現優異，將新竹市的體育實力推向國際舞台。

邱臣遠最後提到，2025年期盼市府各項施政順利推進，每位市民能從新竹開始邁向幸福；同時，2025年也將是新竹市邁向國際化的重要一年，希望新竹能夠成為一個國際化的城市，在全球舞台上發光發熱。

新竹市政府今天上午在市府前廣場舉行2025年元旦升旗典禮，吸引近3800位市民朋友參加。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天上午在市府前廣場舉行2025年元旦升旗典禮，吸引近3800位市民朋友參加。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天上午在市府前廣場舉行2025年元旦升旗典禮，特別邀請新竹之光拳擊國手陳念琴擔任領唱人，與市民朋友齊唱國歌。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天上午在市府前廣場舉行2025年元旦升旗典禮，特別邀請新竹之光拳擊國手陳念琴擔任領唱人，與市民朋友齊唱國歌。圖／新竹市政府提供

元旦 新竹 邱臣遠 陳念琴

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