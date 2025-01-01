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桃園逾55萬人打流感疫苗 即日開放新冠、流感公費疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
元旦開始公費流感、新冠疫苗全面開打。圖／衛生局提供
元旦開始公費流感、新冠疫苗全面開打。圖／衛生局提供

桃園衛生局表示，元旦起公費流感疫苗擴大全民施打 提醒市民把握春節前防疫黃金期接種過好年。

衛生局表示，年關將近，民眾出遊、跨年、探親、旅遊及聚餐等活動頻繁，加上近日氣溫驟降、日夜溫差極大，使得呼吸道病毒的傳播機會增加，衛福部疾病管宣布，自1月1日起，公費流感疫苗擴大服務對象，提供給年滿6個月以上尚未接種的民眾，包含持有居留證的外籍人士至疫苗用完。另外，疾管署最新採購Novavax JN.1COVID-19新冠疫苗，提供滿12歲以上且「尚未接種Moderna JN.1疫苗」的民眾接種一劑。請大家把握防疫黃金期儘速接種過好年。

衛生局指出，流感及新冠疫苗自去年10月1日開始施打，桃園市流感疫苗接種超過55萬人，COVID-19 JN.1疫苗接種15萬人，為鼓勵市民接種疫苗保障健康，桃園市推出「桃園打疫苗抽大獎」活動，設籍桃園市，並於合約醫療院所或社區接種站完成公費流感疫苗或新冠JN.1疫苗接種的市民，都可參加抽獎。

疾病管制署統計，自去年9月1日至今，全國新冠肺炎確診併發重症229例，65歲以上占83%， 累計42例死亡個案；流感重症病例確診計185例，並有26例死亡個案，威脅不容小覷，流感重症及新冠肺炎併發重症者中，超過9成皆未接種疫苗，且兩者死亡病例多為65歲以上高齡者，衛生局呼籲因流感疫苗即將用罄，尚未接種流感及新冠疫苗的民眾，尤其是65歲以上高齡者，應儘速接種。

接種疫苗時攜帶健保卡、身分證、兒童健康手冊、補種通知單，另接種疫苗後請多喝水、多休息，且做好咳嗽禮節，落實勤洗手、有類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。目前各區衛生所與合約醫療院所提供便捷的接種服務，部分診所延長服務至夜間與假日，詳情請至桃園市衛生局官網查詢，也可透過「疫苗E指訂」線上預約系統完成疫苗預約，免去現場排隊困擾。如有流感或新冠疫苗接種相關問題，可撥打衛生局防疫專線0800033355或1999市民服務熱線諮詢。

桃園 流感疫苗 衛生局

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