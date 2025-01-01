2場演唱會加持！機捷跨年元旦疏運人潮近20萬人次創新高

桃園大眾捷運公司跨年元旦不打烊，疏運A18站桃園跨年晚會與A19站五月天演唱會人潮，從昨天上午6時到今天上午6時，載客量逼近20萬人次，創通車以來新高，而龐大的散場人潮隨著加開班車，36分鐘淨空。

桃捷公司表示，機捷聯結北北桃3市，疫情過後，平日一天運量已破10萬，昨天五月天在樂天棒球場開唱，吸引2.5萬名歌迷參加，桃園跨年夜唱會也隨便時間倒數及煙火施放湧現人潮，2024年12月31日上午6時到2025年1月1日上午6時共19萬5603人次，比2023年12月31日至2024年的14萬301人次，成長約39.4%。

因應大批人潮，桃捷公司號召員工組成「桃氣午夜天」，在A19站入口處帶領著歌迷熱唱五月天的歌曲，與歌迷互動，在確保系統安全的前提下，加班車的班距再加密，也是今年較往年疏運更快速的原因。

桃捷公司表示，2025年將配合綠線捷運的施工進度積極進行營運準備，優化機場捷運的營運措施，提供旅客一個優質、安全、便捷的交通運輸服務。