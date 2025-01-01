竹市新年成立長期照顧管理中心 提供便捷長照服務

因應長期照顧需求人數逐年增加，新竹市政府1月1日起設立「新竹市長期照顧管理中心」，整合長期照顧業務與增加人力，透過單一窗口更便捷的申辦方式，提供更優質的長照服務。

新竹市照管中心指出，高齡人口逐漸增多，失能及失智照顧議題刻不容緩，照管中心結合轄內特約服務單位提供居家服務、日間照顧、專業復能、交通接送、失智照顧、喘息服務、營養餐飲及居家失能醫師等多元化服務，使失能或失智者在社區生活時得到適當協助。

照管中心也肩負長照政策推動及社區資源布建的責任，串聯急性醫療後期返家照顧的空窗期，期許在資源布建、行政管理、服務輸送、品質維護及使用者權益等方面更精進完善，服務更多家庭及其家庭照顧者。

照管中心說明，為了減輕家庭照顧者壓力，中心也提供家庭照顧者支持性服務，包含紓壓活動、專業知識及照顧技巧課程，讓家庭照顧者可以外出參與活動並適時喘息，減輕照顧壓力及身心靈負荷。

照管中心提醒，凡實際居住竹市且年滿65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症及失能之身心障礙者，符合長照服務申請資格，且經照管中心之照顧管理專員聯繫及初步篩選確認符合資格後，將會約定至家中訪視進行全面照顧評估，依據被照顧者實際失能程度提供服務補助額度、長照服務及資源連結。