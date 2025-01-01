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竹縣預算411億創歷史新高 楊文科元旦談話：為30年榮景打拚

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣長楊文科致詞時表示，從上任的286億元，至今年已達411億元，顯示縣府團隊全力以赴、一步一腳印，為新竹縣30年榮景打拚。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科致詞時表示，從上任的286億元，至今年已達411億元，顯示縣府團隊全力以赴、一步一腳印，為新竹縣30年榮景打拚。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府今天於縣府前廣場舉辦「新竹縣各界慶祝114年元旦升旗典禮」，縣長楊文科致詞時表示，從上任的286億元，至今年已達411億元，顯示縣府團隊全力以赴、一步一腳印，為新竹縣30年榮景打拚。

今天一早楊文科帶領縣府及附屬機關員工，與立委、縣議會議長暨議員、各界貴賓及眾多鄉親，在泰雅之聲合唱團4名成員、2名兒童領唱國歌和國旗歌下，完成升旗典禮。

楊文科致詞指出，去年2024年12強棒球賽台灣勇奪冠軍，比賽過程的熱情和士氣讓所有人感動不已，團結在一起，國家就前途無量。今天是2025新的一年的開始，也是他擔任新竹縣長第7次主持元旦升旗典禮，過去6年來，縣府在議會支持下，所有預算每年持續成長，從上任的286億元，至今年已達411億元，顯示縣府團隊全力以赴、一步一腳印，為新竹縣30年榮景打拚。

楊文科說，具體縣政藍圖包括五支箭、十大交通建設、共融式特色公園，以及綠色海岸風景遊憩計畫等基礎建設，目前都已完成階段性成果，也積極投入智慧治理資源，同時也落實「老中青幼通通照顧」的施政核心目標，縣府團隊將持續努力，讓新竹縣成為全台灣最幸福宜居的科技首都。

議長張鎮榮致詞表示，竹縣今年預算編列金額創歷史新高，議會全力支持通過，讓竹縣未來將蓬勃發展，成為宜居的科技城。此外，他也提及民進黨的執政下，政治惡鬥、貪汙腐敗，許多弊案無法說清楚，遭到社會大眾質疑，甚至動用國家資源掌握司法與媒體，獨斷行為將讓國家走向滅亡的危機。

立委林思銘、徐欣瑩也致詞，林思銘說會與徐欣瑩一起努力，帶來更多資源來挹注新竹縣。另外，近期立院通過的三項重大法案，《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》以及《財政收支劃分法》，此舉能落實地方財源自主，未來新竹縣所增加的經費，在交通、教育支出都有自主財源，能讓竹縣做得更好。

活動現場設置各式宣導攤位，還設有2座2025年意象拍照背板、兒童遊戲區等，並發放精美的創意書法紅包袋作為活動宣導品，吸引全家大小都來參加升旗典禮並留下美好的回憶。

縣長楊文科與夫人甘秀美起立時，現場響起陣陣歡呼聲，讓兩人笑開懷。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科與夫人甘秀美起立時，現場響起陣陣歡呼聲，讓兩人笑開懷。記者郭政芬／攝影

元旦升旗 新竹 楊文科

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