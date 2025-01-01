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元旦捐血39年不間斷 陳宗聖累積捐血504袋、12萬6千cc

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
陳宗聖每年都會在參加元旦升旗後前往血站捐血，今天他再度前往捐血，持續突破500來到504袋，累計達12萬6千cc，毅力相當驚人。圖／陳宗聖提供
陳宗聖每年都會在參加元旦升旗後前往血站捐血，今天他再度前往捐血，持續突破500來到504袋，累計達12萬6千cc，毅力相當驚人。圖／陳宗聖提供

39年不間斷，就在今天，就在新年的第1天！苗栗縣捐血人陳宗聖每年都會在參加元旦升旗後前往血站捐血，今天一早他參加完元旦升旗活動後，再度前往捐血，持續突破500來到504袋，累計達12萬6千cc，堪稱捐血達人。

陳宗聖目前身兼生命線台灣總會長，他遵循「一年的第一天，從行善開始也創造價值」、「一起用生命影響生命，利他共好挺公益」的理念，39年來持續捐血，每年元旦還都會前往捐血站捐血，毅力相當驚人。

他說，「能夠捐血是福份！」捐血躺著就可以助人，因此每年參加元旦升旗典禮後來捐血；過程中必須自我要求，保持健康與活力，才能夠捐血，再來就是結交許多流著同樣血液的異父異母的兄弟，有時你幫助人，創造了價值，有可能就會回向，生命中出現貴人，鼓勵大家一起挽袖捐血救人。

元旦升旗 捐血 生命線

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