桃園斥1.15億改造永安漁港 扭轉「能玩的東西少」形象

桃園永安漁港一年遊客約228萬名，人潮雖然不少，但多半是到魚市與餐廳消費，民眾吃飽看完海就離開，傍晚時分幾乎變空城，地方惋惜「能玩得東西少」，觀光發展難提升；桃園市觀光旅遊局表示，將斥資1.15億元改造港區南岸，統包工程已上網招標。

民進黨桃園市議員陳睿生指出，永安漁港近年觀光發展頗受好評，但仍有不足之處，北岸原本要做逐浪天梯與海螺館呼應，礙於經費不足，改為拋石護岸，景觀效果大打折扣。南岸魚市場旁邊的漁具倉庫因無使用執照，無法像淡水漁人碼頭引進攤販商店，閒置10年，無助提升地方觀光發展，東北季風侵蝕造成門面受損，還影響整體美感。

陳睿生表示，南岸是漁港觀光主力區域，但「能玩得東西少」，除了到魚市和餐廳消費，只剩自行車步道遊覽風光，若能突破倉庫的使用問題，重新規畫設計親水的天梯護岸，相信能為地方增色，拉長遊客停留時間也能刺激消費。

觀旅局表示，已爭取到交通部觀光署6千9百萬餘元補助，加上地方自籌款，將斥資1.15億元，改造永安漁港南岸1.5公頃空間與設施，漁具倉庫將拆除改建可多元利用的景觀平台及近水堤岸，停車場也會在不減少車位的情況下調整動線及空間利用方式，逐浪天梯則由桃園市海岸及資源循環工程處負責。

另外，永安漁港周邊還有許厝港溼地、草漯沙丘和石滬等景觀，當地至今也保留傳統捕魚「牽罟」文化，未來會推套裝行程，提供深度導覽及體驗服務。為維持硬體設施與軟體服務能相配合，所以此次優化工程採統包方式招標，盼未來能增加遊客停留時間，刺激地方消費，進而帶動發展。目前統包工程已上網招標，31日開標。

海資處長呂明錡表示，配合觀旅局計畫，海資處將在南岸海邊尋覓海浪侵蝕力低、潮水漲退落差大的地點施做親水護岸，由於先期場址評估與基本設計明年才會招標，暫無確切地點，是否沿用北岸原先規畫的「逐浪天梯」也待確定。