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苗栗縣元旦升旗首度移師苑裡 逾萬人擠爆苑裡體育場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天這場元旦升旗活動，可說是苑裡鎮百年難得一見，一早陸續湧進大批民眾前來參加。記者吳傑沐／攝影
今天這場元旦升旗活動，可說是苑裡鎮百年難得一見，一早陸續湧進大批民眾前來參加。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府元旦升旗首度移師苑裡舉辦，現場湧進逾萬人擠爆苑裡體育場，當中還罕見的邀請在地120位幼兒園幼童領唱國歌、國旗歌，展現苗栗經濟持續發展下而彰顯出的人口增長；縣長鍾東錦致詞表達苗栗現階段建設與發展外，並祝大家「新年快樂！身體健康、闔家平安」。

今天這場元旦升旗活動，可說是苑裡鎮百年難得一見，一早陸續湧進大批民眾前來參加，會場並限量發送國旗頭巾、小國旗、摸彩券與美味餐點。

典禮開始前，台上司儀即公告現場已破萬人，湧動人潮擠爆苑裡體育場，台上社區歌舞表演，台下民眾一起揮舞小國旗並彼此寒暄「新年快樂！」氣氛相當熱鬧；不過，場外則有很多人見大爆滿擠不進去，只能扼腕的提前離去。

縣長鍾東錦致詞時，因台上麥克風未架穩，站在一旁的夫人陳美琦也體貼的幫扶麥克風，夫妻情深與默契展露無遺。鍾縣長表示，新年的第一天，讓家一起攜手並進，共同為苗栗創造更輝煌的明天，並代表縣府團隊祝大家新年快樂，身體健康、闔家平安。

隨後摸彩重頭戲登場，主辦單位準備的氣炸鍋、腳踏車、50吋電視等好禮陸續被抽出，現場歡呼聲一陣陣，最後並由縣長鍾東錦抽出2支最新的iPhone16智慧型手機大獎，也讓獲獎民眾開心不已。

縣長鍾東錦致詞時，站在一旁的夫人陳美琦體貼的幫扶麥克風；鍾縣長除了表達苗栗現階段建設與發展外，並祝大家「新年快樂！身體健康、闔家平安」。記者吳傑沐／攝影
縣長鍾東錦致詞時，站在一旁的夫人陳美琦體貼的幫扶麥克風；鍾縣長除了表達苗栗現階段建設與發展外，並祝大家「新年快樂！身體健康、闔家平安」。記者吳傑沐／攝影
會中罕見的邀請苑裡在地120位幼兒園幼童參加，展現苗栗經濟持續發展下而彰顯出的人口增長。記者吳傑沐／攝影
會中罕見的邀請苑裡在地120位幼兒園幼童參加，展現苗栗經濟持續發展下而彰顯出的人口增長。記者吳傑沐／攝影

元旦升旗 國旗 苗栗縣

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