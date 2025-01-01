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桃園跨年倒數湧入19萬人 張善政邀大家1個月後來看燈會
燈燈燈燈2025桃園跨年晚會熱鬧登場，昨晚7點在桃園高鐵站前廣場熱鬧開唱，桃園市長張善政也在最後倒數時刻祝福大家新年快樂，並告知將於1個多月後，同場地舉行，歡迎大家前來賞燈會。
昨晚跨年晚會大咖輪番上陣，陪大家迎接2025，韓團KANG DANIEL (강다니엘) 姜丹尼爾、DAYCHILD(데이차일드)壓軸演出，而13組藝人熱力開唱，由原子少年 Saturnday燃爆開場揭開晚會序幕，接著艾薇、白安、陳芳語、丁噹、洪暐哲、李芷婷、小男孩樂團、ELL&S、范逸臣、DAYCHILD (데이차일드) 、KANG DANIEL (강다니엘) 姜丹尼爾、TRASH等輪番上陣。
今現場湧入19萬人，張善政於最後10分鐘於攜手夫人張琦雅上台祝福大家新年快樂，並表示，今年跨年晚會市府努力找最棒卡司，韓團也都請到現場與大家同樂，同場地1個多月將舉行台灣燈會，跟大家約定不見不散。
張琦雅也用英文高喊，桃園是她最喜歡的城市，祝大家新年快樂。
樂天桃猿球員林立說，希望大家能在經典賽繼續支持。
現場大家最後10秒一同倒數，迎接2025，現場施放180秒的煙火，絢麗煙火閃耀天際，象徵2025美好到來。
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