桃園新設29處科技執法 今起開罰

桃園市警察局自今天起，啟用新增的27處多功能科技執法設備，及龜山區萬壽路一段、青山路二段2處區間平均速率自動偵測照相系統設備；彰化縣則從3月1日起，啟用新增19處路口科技執法。警方呼籲民眾遵守交通規則，減少交通事故發生。

桃園警方指出，科技執法設置地點均為高發事故路口，除裝置測速照相功能外，並依據肇事因素，規畫加裝闖紅燈丶不停讓行人等取締功能。據統計，建置科技執法路口形同無形警力全時段執法，事故平均減少10%以上。

另科技執法違規舉發流程，當設備偵測到違規後，相關畫面會傳送至後端平台，由專業員警審核確認無誤後才舉發，避免不必要爭議；對於輕微且未嚴重影響交通安全的違規，將依規定視個案違規情形判斷是否採取勸導不舉發。

交通警察大隊長李維振表示，警方除加強宣導及公告科技執法地點外，並增設執法告示牌面提醒駕駛人。

彰化縣現有37處路口設有科技執法設備，今年3月1日起，將再新增19處，全縣共56處。其中，前年設置的12處科技執法路口，統計去年1月至11月交通事故發生50件，較前年同期減少71件，降低58.7%；去年10月啟用的25處，去年10月至11月交通事故發生24件，較前年同期減少84件，降低77.8%，防制車禍及改善交通秩序成效顯著。

縣警局表示，新設科技執法的19處路口，是針對肇事率、汽機車及行人交通量、學校周遭道路等因素評估後設置，主要取締超速、闖紅燈、未禮讓行人等違規。