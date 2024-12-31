桃園跨年超熱鬧 還有警犬隊3萌寵蒟蒻、Hoya和布丁陪
2025跨年晚會在青埔地區盛大舉行，中壢警分局派出警力加強交通疏導，搭配今年底剛成軍的桃園市政府警察局警犬隊首次協勤，首次勤務即派出了當家警犬「蒟蒻」、「Hoya」和「布丁」為的就是要讓民眾能開心且安心的參加晚會。
中壢警分局與桃園市刑大共派出170名警力及義交10名，共計出動180位警（民）力，將會場安全維護、交通管制、疏導及守護行人安全，讓民眾進、散場能更安全、快速，會場中設有3處機動派出所，為民眾提供受理走失兒童、遺失物等服務。
閃亮登場的是甫成軍的警犬隊加入勤務行列，首次勤務即派出了當家警犬「蒟蒻」、「Hoya」和「布丁」，在領犬員的帶領下全區域場檢，包括後台區、舞台區及流動廁所等空間仔細巡檢，以最可愛、最認真、最高規格安全維護。
中壢警分局長唐嘉仁全程坐鎮第一線指揮，桃園市警局長吳坤旭並到場頒發慰問金及慰勞物質，讓警察同仁在勤餘時能夠有完善的補給，提醒執勤時注意保暖和身體狀況。
唐嘉仁表示，警察工作全年無休，中壢警分局同仁均戮力認真執行各項任務，讓每一位來參加晚會的民眾都能開心、安全的跨年。
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