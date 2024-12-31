桃園新街媽祖廟今起點燈 醮務局揭牌掀200周年福醮慶典
桃園市中壢仁海宮「媽祖廟」迎接2025年建廟200周年慶典，仁海宮今天舉辦建廟200周年祈安五朝福醮「醮務局」揭牌儀式，市長張善政率該廟董事長王介禧等人焚香祈福揭牌，仁海宮中壢建廟200年來，天上聖母庇佑中壢風調雨順，不只是中壢的大事、也是全桃園的大事，醮務局成立相信可將200周年慶典辦得有聲有色。
中壢「大廟」仁海宮俗稱「新街廟」，自1826年建廟迄今，奉祀天上聖母、地方俗稱「中壢媽」，為南桃園中壢、平鎮及楊梅地方信仰中心，2025年邁入建廟200周年，廟方盛大舉辦祈安五朝福醮圓醮慶典，率先成立醮務局，由國策顧問范振修擔任主任委員、桃園市里長聯誼會總會長黃連應擔任執行長，辦理仁海宮一系列福醮祈安活動。
張善政率范振修、王介禧及民代、信眾多人焚香祈安後，共同為仁海宮醮務局揭牌，為廟方200周年慶典系列活動拉開序幕，廟方亦自今天（農曆12月1日）起啟動信眾點燈、安太歲習俗，張善政說，過去200年中壢風調雨順、沒有大災難，都是靠天上聖母庇佑，中壢仁海宮建廟200周年，成立醮務局凝聚中壢地方力量舉辦祈安系列活動，相信可以把200周年圓醮活動辦得有聲有色。
王介禧表示，明年（2025年）生肖蛇年，今天起廟方點燈、安太歲啟動，清晨5時起排隊點燈民眾超過200人，至中午掛號信眾超過2000人，包括安太歲、點平安燈（約300至500元）最多信眾選擇，預估今年點燈數量可望突破20萬盞。
仁海宮慶祝建廟200周年祈安福醮系列活動，將自農曆蛇年春節年初一（2025年1月29日）發放發財金（錢母）起展開系列慶祝活動，王介禧說，成立醮務局只是一個起點，接下來還有各種相關慶典儀式和活動，將邀集中壢、平鎮、楊梅13大庄里長及信眾共同參與，讓仁海宮200周年慶典保有傳統科儀儀式，納入創新思維，創造仁海宮未來新發展起點。
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