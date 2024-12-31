快訊

內政部：林姿妙即起停職由副縣長代理 期間不核給半數俸額

中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練

遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市5大福利新制元旦上路 孕婦、幼兒及長者都受益

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市2025元旦將有福利新制上路，要照顧準媽媽及幼兒們。圖／竹北市公所提供
竹北市2025元旦將有福利新制上路，要照顧準媽媽及幼兒們。圖／竹北市公所提供

北市2025年福利新制將在元旦上路，5大社福要照顧準媽媽、幼兒及長者，其中竹北好孕媽咪補助最高可讓準媽媽們產檢補助14次，還提供幼兒多元發展補助金最高2萬4千元，更準備帶狀疱疹疫苗補助、敬老禮金要照顧長者。

竹北市公所表示，5大福利新制包含竹北好孕媽咪補助、幼兒教育暨素養導向多元發展補助金、長輩健安津貼、敬老禮金、帶狀疱疹疫苗補助，竹北市在財政狀況充裕下，考量竹北市民對全台納稅貢獻度高，將還稅於民，藉由福利政策提升，讓市民從出生到老年都能感受到城市的溫暖，也提升市民榮耀感。

竹北好孕媽咪補助，為竹北的準媽媽們提供每次300元補助，最高14次的產檢補助，共計4200元，要讓孕婦安心度過產產檢過程，條件為第1次產檢前已設籍竹北市並實際居住，於產檢後1年內備齊相關文件提出申請即可受惠，幼兒出生後還能獲得一胎1萬元新生兒育兒補助。

幼兒教育暨素養導向多元發展補助金將全面取代「竹北市幼兒教育補助金」，滿3至6歲幼兒提供較過去翻倍的補助金，凡設籍竹北市滿2年以上並持續居住，每位每年6000元，1月與7月分批發放，4年共領24000元。

長輩健安津貼則將全面取代健保補助，設籍竹北市滿2年以上並持續居住的65歲以上長者，每月可獲得500元的健康與安全津貼，以季發放，全年度最高可領到6000元，新制取代過去健保補助舊制，不再排除部分已獲健保補助的對象，擴大受益範圍。

敬老禮金為重陽節發放，發放年齡降至65歲，凡設籍竹北市滿2年以上並持續居住的長輩長者可領取3000元現金，連同長輩健安津貼，共計可領到9000元。

帶狀疱疹疫苗補助取消年齡上限，凡設籍竹北市滿1年以上並持續居住，年滿50歲的市民提升補助至3800元，低收入戶補助為4,800元，守護中老年族群健康。

竹北市2025元旦將有福利新制上路，要照顧準媽媽及幼兒們。圖／竹北市公所提供
竹北市2025元旦將有福利新制上路，要照顧準媽媽及幼兒們。圖／竹北市公所提供

北市 竹北 長輩

延伸閱讀

竹北市114年5大福利新制 涵蓋長者、孕婦到幼兒

健保署長石崇良：健保收入破億元大診所加強管理 最快115年納評鑑

母子雙亡！25歲孕婦懷胎9個月遭友人剖腹取嬰釀2死 警揭心寒內情

美學至上 典禮媲美金馬頒獎 鄭朝方就職竹北市長2周年

相關新聞

桃園新街媽祖廟今起點燈 醮務局揭牌掀200周年福醮慶典

桃園市中壢仁海宮「媽祖廟」迎接2025年建廟200周年慶典，仁海宮今天舉辦建廟200周年祈安五朝福醮「醮務局」揭牌儀式，...

竹北市5大福利新制元旦上路 孕婦、幼兒及長者都受益

竹北市2025年福利新制將在元旦上路，5大社福要照顧準媽媽、幼兒及長者，其中竹北好孕媽咪補助最高可讓準媽媽們產檢補助14...

新竹車站古蹟鐘塔遭塗鴉？台鐵：是水痕「已要求復原」

新竹火車站1998年獲列為國定古蹟，每天約4萬人次進出，是全台現役歷史最悠久的車站，不過近來有文史工作者發現，鐘塔竟遭不...

財劃法畫分竹縣盤點出淨收入 楊文科：樂見財政自主

《財政收支劃分法》修正經立法院三讀通過，新竹縣統籌分配款擬提高至約185億元，在新法施行後，縣府可能承接中央下放的部分事...

新竹新埔鎮幸福巴士元旦上路 10路線最遠可達桃園楊梅

人口3萬3千多人的新竹縣新埔鎮，從今年11月起新竹客運停駛，令鎮民憂心沒公車可搭，幸由捷乘客運暫代經營2個月，終於在明年...

齊廷洹苗栗10月演講遭羞辱事件 有損形象縣府3人受處分

導演齊柏林之子齊廷洹今年10月苗栗演講遭羞辱事件，縣府考績委員會認為有損形象，處分教育處長葉芯慧、圖書資訊科彭姓前科長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。