竹北市5大福利新制元旦上路 孕婦、幼兒及長者都受益

竹北市2025年福利新制將在元旦上路，5大社福要照顧準媽媽、幼兒及長者，其中竹北好孕媽咪補助最高可讓準媽媽們產檢補助14次，還提供幼兒多元發展補助金最高2萬4千元，更準備帶狀疱疹疫苗補助、敬老禮金要照顧長者。

竹北市公所表示，5大福利新制包含竹北好孕媽咪補助、幼兒教育暨素養導向多元發展補助金、長輩健安津貼、敬老禮金、帶狀疱疹疫苗補助，竹北市在財政狀況充裕下，考量竹北市民對全台納稅貢獻度高，將還稅於民，藉由福利政策提升，讓市民從出生到老年都能感受到城市的溫暖，也提升市民榮耀感。

竹北好孕媽咪補助，為竹北的準媽媽們提供每次300元補助，最高14次的產檢補助，共計4200元，要讓孕婦安心度過產產檢過程，條件為第1次產檢前已設籍竹北市並實際居住，於產檢後1年內備齊相關文件提出申請即可受惠，幼兒出生後還能獲得一胎1萬元新生兒育兒補助。

幼兒教育暨素養導向多元發展補助金將全面取代「竹北市幼兒教育補助金」，滿3至6歲幼兒提供較過去翻倍的補助金，凡設籍竹北市滿2年以上並持續居住，每位每年6000元，1月與7月分批發放，4年共領24000元。

長輩健安津貼則將全面取代健保補助，設籍竹北市滿2年以上並持續居住的65歲以上長者，每月可獲得500元的健康與安全津貼，以季發放，全年度最高可領到6000元，新制取代過去健保補助舊制，不再排除部分已獲健保補助的對象，擴大受益範圍。

敬老禮金為重陽節發放，發放年齡降至65歲，凡設籍竹北市滿2年以上並持續居住的長輩長者可領取3000元現金，連同長輩健安津貼，共計可領到9000元。