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竹北市114年5大福利新制 涵蓋長者、孕婦到幼兒

中央社／ 新竹縣31日電

新竹縣竹北市公所今天表示，明年1月1日起推出5大福利新制，包含孕婦、幼兒、長者與帶狀疱疹疫苗補助等，盼擴大保障範圍並優化申請資格，照顧市民。

竹北市長鄭朝方透過文字資料指出，在財政充裕下，加上竹北市民的納稅貢獻度高，盼藉由5大福利政策提升，包含「竹北好孕媽咪補助、幼兒教育暨素養導向多元發展補助金、長輩健安津貼、敬老禮金、帶狀疱疹疫苗補助」，全面照顧市民。

他說，竹北好孕媽咪補助部分，提供準媽媽每次產檢補助有新台幣300元，最高14次共可補助4200元；新生兒育兒補助，1胎1萬元。

鄭朝方指出，幼兒教育暨素養導向多元發展補助金，凡設籍竹北市滿2年以上並持續居住，每名每年6000元，1月與7月分批發放。

他表示，長輩健安津貼是補助設籍竹北市滿2年以上並持續居住的65歲長者，每月可獲500元的健康與安全津貼，以季發放；敬老禮金的發放年齡由原70歲降至65歲且設籍竹北市滿2年以上並持續居住，可領3000元現金。

帶狀疱疹疫苗補助部分，鄭朝方指出，凡設籍竹北市滿1年以上並持續居住，年滿50歲的市民補助3800元，低收入戶補助為4800元，守護中老年族群健康。

北市 竹北 鄭朝方

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