新竹車站古蹟鐘塔遭塗鴉？台鐵：是水痕「已要求復原」
新竹火車站1998年獲列為國定古蹟，每天約4萬人次進出，是全台現役歷史最悠久的車站，不過近來有文史工作者發現，鐘塔竟遭不明塗鴉，嚴重破壞古蹟，傷害新竹市門面。台鐵澄清，是委外清潔公司清洗不慎造成痕跡，並非塗鴉，已要求廠商復原。
新竹火車站（新竹驛）位於中華路上，於1913年完工，是全台唯一沒有招牌的火車站，建築樣式融合西方特色，多年來已成為新竹的門戶與地標，並於1998年獲列國定古蹟。
文史工作者塗夢龍指出，昨天帶小朋友戶外教學，並至新竹火車站觀察古蹟，沒想到一抬頭，竟然發現鐘塔樓身遭不明塗鴉，他也很疑惑，到底是誰可以爬上屋頂？還是另有原因？
新竹市議員林彥甫也表示，新竹火車站比東京火車站還要早一年落成，是新竹市最具歷史代表性的國定古蹟，近日竟遭人在時鐘兩側塗鴉，令人氣憤。毀損古蹟是公訴罪，市府應積極追查行為人，並依違反文資法送地檢署偵辦，一定要讓行為人負起應有責任，杜絕任意破壞的行為。
「並非塗鴉，是清洗痕跡」，台鐵公司表示，委外清潔商今年12月24日執行每年一次例行性外牆清洗時，雖勤前教育訓練時，已有要求其清潔人員使用霧狀水柱清洗，但當天卻未用柔水清洗，導致鐘塔外鐵皮留下沖洗痕跡。
台鐵公司說明，新竹站已派員上鐘塔內部查看，內部木構造及大鐘皆無損壞，亦無滲水情況，初判僅有外部鐵皮表面色澤不一。目前車站已請教文化部古蹟二區管理維護指導教授，暫定以除鏽漆重新粉刷保護，後續與指導教授確定施工工法後，將責成車站清潔承攬廠商負責復原。
塗夢龍認為，古蹟更應該要好好維護，即使不是塗鴉是水痕造成，也應該隨時巡邏立即改善。不過火車站之前鐘塔屋頂生鏽，台鐵有補強、防鏽處理，並塗上防鏽漆，雖然比較鮮豔，但仍肯定台鐵有作為。
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