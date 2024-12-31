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財劃法畫分竹縣盤點出淨收入 楊文科：樂見財政自主

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣今早召開主管會報，財政處長彭惠珠（左）說，此次修正並三讀通過的《財政收支劃分法》內容，包含統籌分配款的垂直分配、水平分配及一般性補助款的額度規定。記者郭政芬／攝影
新竹縣今早召開主管會報，財政處長彭惠珠（左）說，此次修正並三讀通過的《財政收支劃分法》內容，包含統籌分配款的垂直分配、水平分配及一般性補助款的額度規定。記者郭政芬／攝影

財政收支劃分法》修正經立法院三讀通過，新竹縣統籌分配款擬提高至約185億元，在新法施行後，縣府可能承接中央下放的部分事權，且扣除計畫型補助收入，彌補歲入歲出差短數等，預計收入淨增加數約為15.39億元。

新竹縣長楊文科表示，樂見財政自主，也盼省立學校、省立醫院、勞健保等中央事權仍持續維持中央負擔，讓地方財政更健全、有餘裕造福鄉親。

新竹縣今早召開主管會報，財政處長彭惠珠說，此次修正並三讀通過的《財政收支劃分法》內容，包含統籌分配款的垂直分配、水平分配及一般性補助款的額度規定，水平分配調整內，例如原來的營利事業營業額僅占3.6％，這也是過去常說新竹地區所得稅上繳中央金額很多、回配率卻低的主因，經此次調整為26.06％，再加上人口數的比率，對新竹縣較為有利。

不過，彭惠珠也指出，中央補助地方的經費，除了統籌分配款外，還有「一般性補助款」及「計畫性補助款」，此次修法內容包含一般性補助款不能低於修法前一年的預算編列數，據此修法，一般性補助款可保留。然而計畫性補助款占中央補助地方的大宗，新竹縣約為118.86億元，此部分則預計會被中央收回。

依據上述補助，縣府可預計獲得普通統籌分配款185億元、土地增值稅5.2億元，扣除計畫型補助收入118.86億元，合計約為71.34億元。

彭惠珠指出，在新法施行後，縣府可能承接中央下放的部分事權，將擴大歲出規模，不過項目還不明確，目前代辦經費如公路運輸、托育服務管理、農路改善、身心障礙照顧服務等，參照111至112年實際數估算約為17億元。

另外尚有老農津貼、勞健保費、省立學校、省立醫院、災害經費等不明確、需中央修法始能將事權下放地方的項目。另外也預計彌補歲入歲出差短數26.95億元、彌補非營業特種基金賸餘繳庫短少數12億元，預計縣府收入淨增加數約為15.39億元，也須留待其他新增事權所需因應項目。

楊文科表示，對於立法院通過三讀修正財政收支劃分法，讓地方有財政自主的機會，「這是很好的消息」，會據此努力做事，不過他也考量事權若下放地方，也會增加地方財務負擔，盼中央做的事情能繼續由中央完成，包含省立學校、醫院、勞健保的部分，也讓地方財政更健全、有餘裕造福鄉親。

修法 新竹 楊文科 補助款 財政收支劃分法

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