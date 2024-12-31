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新竹新埔鎮幸福巴士元旦上路 10路線最遠可達桃園楊梅
人口3萬3千多人的新竹縣新埔鎮，從今年11月起新竹客運停駛，令鎮民憂心沒公車可搭，幸由捷乘客運暫代經營2個月，終於在明年元旦將由新埔鎮幸福巴士接手，除整併原有路線，最遠可達桃園龍潭、楊梅，更新增往高鐵新竹站的路線，鼓勵民眾搭大眾運輸轉乘出行。
交通部公路局新竹區監理所所長吳季娟表示，新埔鎮幸福巴士路線規畫是以新埔市區為核心，可以轉乘前往桃園龍潭、楊梅，或關西、湖口及芎林等地，最重要的是新闢連接關西及高鐵新竹站的路線，提供轉乘高鐵的選擇，幸福巴士路線都是依符合民眾出行需求所設計。
新埔鎮幸福巴士明天1月1日起上路，有4大路廊共計10條路線，包含新埔往來高鐵新竹站及關西、新埔往來楊梅及湖口、新埔往來龍潭及芎林等路線，其中新埔往高鐵新竹站早上2班、晚上2班，所有路線全票僅15元、半票8元。
幸福巴士除了可現金搭車，也可新竹縣敬老愛心卡及桃竹竹苗TPASS通勤月票搭乘，使用TPASS月票啟用後，效期30天內可不限里程、不限次數搭乘各定期票指定運具。
新竹縣長楊文科表示，新竹客運在新竹縣的公車陸續停駛後，各鄉鎮公車逐步由捷乘客運及幸福巴士接手，其中尖石、五峰、關西以及明天通車的新埔都有幸福巴士，近期還有寶山鄉、芎林鄉、湖口鄉、峨眉鄉等幸福巴士即將通車，北埔鄉也在籌備中，很快就會上路服務鄉親。
新埔鎮長陳英樓表示，幸福巴士在新埔鎮公所、新竹縣府及新竹區監理所、中華大學桃竹苗區域運輸發展研究中心合作下，由鎮公所營運，由原本新竹客運路線轉型，維持了原本公路客運的運輸服務，讓鎮民搭乘大眾運輸出行更便利。
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