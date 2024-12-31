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齊廷洹苗栗10月演講遭羞辱事件 有損形象縣府3人受處分

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
導演齊柏林之子齊廷洹今年10月17日與苗栗縣長鍾東錦見面並求情，縣府考績會仍決定處分。圖／苗栗縣政府提供
導演齊柏林之子齊廷洹今年10月17日與苗栗縣長鍾東錦見面並求情，縣府考績會仍決定處分。圖／苗栗縣政府提供

導演齊柏林之子齊廷洹今年10月苗栗演講遭羞辱事件，縣府考績委員會認為有損形象，處分教育處長葉芯慧、圖書資訊科彭姓前科長，及承辦徐姓約僱人員，彭並於今天轉調苗栗縣家庭教育中心主任。

齊柏林基金會董事齊廷洹10月11日受邀，在苗栗縣立圖書館主講「銀向樂活—樂齡講座-從空中看台灣」，徐姓承辦人誤傳Line給齊廷洹是靠老爸，齊認為遭到羞辱，當場停止演講離開，事件引爆爭議，鍾東錦10月15日得知後，第一時間道歉，承認是縣府的錯，縣府螺絲鬆了。

鍾東錦10月17日與齊廷洹會面再次道歉，齊廷洹當場幫3人求情，表示只是在臉書分享討拍，沒有想到惹出軒然大波，好像也沒有這樣嚴重，縣府考績會審議，認為承辦人行為失當，葉芯慧及彭姓前科長督導不周，造成縣府形象受損。

其中，葉芯慧書面警告，彭姓前科長申誡1次，徐姓承辦人事件爆發時，雖已辭職，仍處分記過2次，彭今天調家庭教育中心主任，新任圖資科長王森龍，葉芯慧說，事件發生後，她自請處分，也會坦然接受處分，檢討引以為鑑，類似狀況更要有敏感度處理，將來還會與齊柏林基金會持續在學生環境教育方面合作。

苗栗縣 鍾東錦 齊廷洹 齊柏林

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