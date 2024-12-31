元旦正式開罰！桃園29處路口新增科技執法 小心別違規

桃園市警察局自明年1月1日起，正式啟用新增29處科技執法，包括27處多功能科技執法設備，及龜山區萬壽路一段、青山路二段2處區間平均速率自動偵測照相系統設備，呼籲民眾遵守交通規則，減少交通事故發生。

警方指出，科技執法設置地點均為高發事故路口，除每處多功能科技執法均裝置測速照相功能之外，並依據肇事因素，規劃加裝闖紅燈丶不停讓行人等取締功能，以防制重大交通違規、交通事故發生及維護行人通行安全。據統計，建置科技執法路口形同無形警力全時段執法，事故發生平均減少10%以上。

另科技執法違規舉發流程，當設備偵測到違規後，相關畫面會傳送至後端平台，由專業員警審核確認事證無誤後才進行舉發；今年12月26日桃園區成功路二段與三民路口，一輛白色小客車因禮讓救護車通行，駛入機慢車停等區，被設備偵測違規，經員警後台審核影片時，主動發現民眾駕駛小客車禮讓救護車的事實，立即排除該案件，避免不必要爭議。

此外，對於輕微且未嚴重影響交通安全的違規情形，警方將依規定視個案違規情形判斷是否採取勸導不舉發，並持續加強科技執法審核標準的一致性與正確性。

交通警察大隊大隊長李維振表示，啟用科技執法設備提升執法效率，遵循「合情、合理、合法」原則。為了讓民眾知悉新增科技執法設備位置，近期不斷宣導，並在原本每個方向一面告示牌外再新增預計啟用執法告示牌面，同時將資訊公布在桃園市警察局交通警察大隊官方網站與社群媒體，方便民眾查詢。