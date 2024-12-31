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台灣好湯網路票選 投苗栗泰安溫泉有機會抽iPhone14

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「台灣好湯~金泉獎」票選活動，自114年1月1日至31日止開放網路票選，投票即可有機會獲得iPhone14手機及住宿券等大獎。圖／苗栗縣政府提供
「台灣好湯~金泉獎」票選活動，自114年1月1日至31日止開放網路票選，投票即可有機會獲得iPhone14手機及住宿券等大獎。圖／苗栗縣政府提供

交通部觀光署舉辦「台灣好湯~金泉獎」票選活動，自114年1月1日至31日止開放網路票選，投票即可有機會獲得iPhone14手機及住宿券等大獎，苗縣府文觀局籲請大家唯一1票投給「泰安溫泉」，把榮耀留在苗栗。

苗栗縣泰安溫泉區已有超過百年歷史，榮獲交通部觀光署全台「十大好湯」及連續兩年「台灣好湯-金泉獎」票選活動的「十泉十美獎」榮耀，以及旅遊附加價值最佳的「CP值大獎」金獎殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號。

苗縣府文觀局表示，泰安溫泉區多元舒適的溫泉會館林立，地理優勢結合客家及原住民泰雅族的人文風情，適合商務、情侶、家庭及三五好友來住宿，加上鄰近熱門景點、特色小吃及伴手禮商圈，從白天到夜晚都不無聊。

即日起民眾只要加入台灣好湯票選LINE@，填寫會員資料即可參與投票，請全國朋友們把唯一1票投給「苗栗泰安溫泉」，一起為苗栗加油。

縣長鍾東錦也表示，泰安鄉除有優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，歡迎全國民眾朋友到苗栗「親山水、泡好湯、嚐美食」。

住宿券 朋友 溫泉

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