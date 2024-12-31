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桃市元旦開放「預立環保葬」 身後事自己做主

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
近年民眾對樹葬及海葬的接受度提升，桃園市政府明年也將推動「生前預立環保葬意願登記」，讓市民能依據個人意願提前規畫身後事。圖／桃園市民政局提供
近年民眾對樹葬及海葬的接受度提升，桃園市政府明年也將推動「生前預立環保葬意願登記」，讓市民能依據個人意願提前規畫身後事。圖／桃園市民政局提供

桃園市政府推動「生前預立環保葬意願登記」將在元旦上路，未來市民能依據個人意願提前規畫身後事。近年來環保意識抬頭，樹葬及海葬的接受度也逐年提升，去年樹葬服務件數達1527件，12年間成長逾18倍。

近期越來越多民眾選擇以環保葬的方式，處理身後事。民政局統計，以樹葬為例，桃園市2013年首次推動時，服務案件僅有71件，今年截至11月，樹葬服務件數達到1527件，12年間成長逾18倍；聯合海葬17年間亦服務422位先行者完成海葬心願。

民政局長劉思遠表示，「生前預立環保葬意願登記」服務，是希望市民能提早、自主規畫身後事，減輕家屬的心理負擔，同時推廣環保葬，讓生命的最終歸宿能夠回歸自然，民政局積極推動樹葬及海葬，目前在楊梅、蘆竹、龍潭及大園區示範公墓設置樹葬區，每月舉辦1場樹葬，並於每年5月舉行聯合海葬。

民政局表示，海葬近年來則皆在竹圍地區舉辦，因有規定拋灑地點，需搭船約6公里，來回時間約1小時，對家屬而言相較不便，因此目前僅1年舉辦1場聯合海葬，不過若民眾不方便出海，民政局也有提供代灑的服務。

民政局表示，「生前預立環保葬意願登記」完全免費，有網路申請及臨櫃登記2種方式可選擇，市民可透過「生前預立環保葬意願登記」的網路平台線上登記；或由本人攜帶身分證及健保卡，前往桃園區或中壢區殯葬服務中心辦理臨櫃登記，相關資訊可上網查詢。

公墓 桃園 樹葬 網路

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