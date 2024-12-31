2025桃園跨年晚會及五月天演唱會今晚登場 交通管制一次看

燈！燈！燈！燈！桃園跨年晚會及五月天演唱會，今晚於中壢青埔地區舉行，中壢警方將加派警力疏導及交通管制，請民眾務必於出發前詳閱配合，同時鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往。

跨年晚會交通管制如下，第1階段昨下午1點至今年1月1日晚間11點59分，單向管制跨年美食市集區，站前東路一段左側（青山路至領航南路）。

第2階段今下午5點至明年1月1日半夜1點，單向管制行人徒步區，站前東路一段左側（站前路至青山路）；領航南路三段北側慢車道（站前東路至站前西路）；機動擴大站前東路一段右側（青山路至領航南路）；辨證通行區憑停車證、通行證等，站前西路一段右側（青園路至領航南路）；調撥管制區視人潮狀況，領航南路三段雙向快車道（站前東路至站前西路）。

第3階段今晚11點50分至明年1月1日凌晨12點15分，單向管制煙火施放管制區落焰區，站前東路一段右側（青山路至領航南路）、青心路左側（青山路至領航南路）。

單向管制警備車輛停放區，青商路北側（站前東路至站前西路），道路車格除警備及工作車輛外其他車輛禁止停放；管制時間與管制範圍視現場狀況機動調整；管制區停車車輛強制移至大園高中停車場。

五月天演唱會跨年場交通管制如下，第一層管制時間今晚下午4點至11點30分，雙向禁止車輛進人永園路（文康二路至文康路）、文康二路（永園路至高鐵南路）、領航北路（文康路至高鐵南路）、高鐵南路三段180巷。

單向管制單側車道禁止車輛進入，文康路（靠近棒球場側）、永園路（靠會展中心側）。

第二層管制時間今晚11點30分至明年1月1日凌晨1點30分，雙向禁止車輔進入、永園路（文康二路至文康路）、文康二路（永園路至高鐵南路）、領航北路（洽溪路至高鐵南路）、高鐵南路三段180巷、文康路（領航北路至民權路）、文智路（高鐵南路至民權路）。