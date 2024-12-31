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獨／張善政小內閣異動 傳新任原民局長巫師身分超特殊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市原民局長陳姿伶請辭獲准，外傳職缺將由東華大學老師巴奈‧母路（右2）接任，但市府回應「人事案還在進行」，未證實消息。本報資料照片
桃園市原民局長陳姿伶請辭獲准，外傳職缺將由東華大學老師巴奈‧母路（右2）接任，但市府回應「人事案還在進行」，未證實消息。本報資料照片

桃園市政府人事異動，原民局長陳姿伶因生涯規畫請辭，經市長張善政同意，今天辦理離職；據傳新局長人選已經確定，其學經歷不但橫跨政學2界，還具備部落巫師特殊身分，最快農曆春節後就職，但市府回應「人事案還在進行」，未證實消息。

陳姿伶為台東縣都蘭部落阿美族人，曾任桃園市議員與桃園市原民局長，任內為原民爭取福利不餘遺力，也落實多項市長政見，獲張善政肯定，但由於個人生涯另有規畫，本月中旬就提辭呈。

據傳，張善政曾與陳姿伶面談溝通，最後勉予同意，新局長人選已經找到，將由東華大學原住民民族學院副教授巴奈‧母路接任，但由於學期尚未結束，預計農曆春節過後才會就任，所以局長職缺暫由副局長陳正雄代理。

巴奈‧母路是花蓮縣吉安鄉里漏部落阿美族人，長年從事田野調查，埋首民族音樂舞蹈研究，除在學校教書，也曾在2004年至2006年間任臺北市政府原住民族事務委員會主委，卸任又重返校園；東華大學位在花蓮縣壽豐鄉，而張善政卸下行政院長職務後也在花蓮壽豐務農，外界推敲張是在花蓮結識巴奈，所以徵詢巴奈意見。

外界認為，巴奈‧母路在學界耕耘多年，專業知識豐富，過去也曾在公部門服務，通曉行政作業規範流程，而阿美族傳統祭儀、消災治病的巫師角色，更是部落族人敬重的特殊身份，也代表她與原民生活文化密不可分。桃園山區原民以泰雅族為主，但平地有許多從花東遷徙定區討生活的阿美族人，若由巴奈出任局長，再適合不過。

對於外界傳聞，市府發言人、新聞處長羅楚東表示「相關人事案未拍板定案，一切已公告為準」，但會盡速處理，預計農曆年後能有結果。

桃園市原民局長陳姿伶請辭獲准，外傳職缺將由東華大學老師巴奈‧母路（右2）接任，但市府回應「人事案還在進行」，未證實消息。本報資料照片
桃園市原民局長陳姿伶請辭獲准，外傳職缺將由東華大學老師巴奈‧母路（右2）接任，但市府回應「人事案還在進行」，未證實消息。本報資料照片
桃園市原民局長陳姿伶請辭獲准，外傳職缺將由東華大學老師巴奈‧母路（右2）接任，但市府回應「人事案還在進行」，未證實消息。本報資料照片
桃園市原民局長陳姿伶請辭獲准，外傳職缺將由東華大學老師巴奈‧母路（右2）接任，但市府回應「人事案還在進行」，未證實消息。本報資料照片

巴奈 花蓮 阿美族

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