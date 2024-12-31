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財劃法修法天上蘋果會掉下來 鍾東錦：蓋總圖不是夢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府規畫利用縣警局拆遷後基地與建總圖，縣長鍾東錦認為不會是夢。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府規畫利用縣警局拆遷後基地與建總圖，縣長鍾東錦認為不會是夢。記者范榮達／攝影

財政收支劃分法修法，苗栗縣長鍾東錦認為天上蘋果會掉下來，縣府一年可以多8、90億元，他舉例苗栗縣蓋總圖書館不會是夢，鼓勵局處長做夢，盤點規畫「做好的」建設，讓鄉親8年、10年後有感。

2024年最後一天縣務會議，鍾東錦特別有感而發，表示財劃法修法，雖然還在鬥法中，他認為天上蘋果會掉下來，苗栗縣多8、90億元應該跑不掉，如何善加運用，才不會被中央考倒，局處長現在就要做夢，要提出想法，多少經費？做什麼用？

鍾東錦舉例縣府教育處爭取的總圖書館為例，規畫利用縣警察局拆遷後，騰空的基地2994坪，明年3月向教育部提具競爭型計畫興建總圖書館，就不會是夢，將來興建城市美學將會是重點，成為市區地標，此外，總圖地下室全部挖空，與縣府第一、第二辦公大樓停車場連接，解決附近停車位不足的問題。

此外，竹南、頭份及苗栗市，市區停車沒有空間，他印象深刻，有一次去屏東市，總統府秘書長潘孟安在屏東縣長任內蓋了很多座停車場，停車沒有問題，縣府相關單位評估需求就要規畫。

鍾東錦指出，財劃法修法增加的收入，當然要加速還債，但不光還債，蓋社會住宅，及蓋學校，最重要是要做什麼建設多花幾億元，縣款就夠了，也就容易審查通過，明天是新的一年，局處長要有更新的思維，站在專業集思廣益，盤點規畫重大建設。

「這個夢！實現的時候很漂亮，會讓縣民感動的！」鍾東錦期許局處長，他寧願做少一點，但要做好的建設，也是有意義的事，8年、10年以後，讓鄉親很有感，當初規畫及推動的那一批人是有水準的。

圖書館 鍾東錦

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