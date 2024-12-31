元旦起竹縣瓦斯用戶未配合定檢 後續再申請檢查將收費

114年即將到來，多項元旦新制跟進上路，包含基本工資、消防安檢、機車排氣管認證管理制度、癌症篩檢、瓦斯管線安檢等各方面。新竹縣政府今天指出，新竹瓦斯公司為加強供氣安全，自明年元旦起，若用戶不配合2年1次定期檢查，後續申請入戶不定期檢查時，將酌收檢查費用。縣府行政處特別推出數據平台及智能小客服「皮皮獅」兩項創新的智慧服務成果，象徵縣府在智慧治理及永續發展上更往前邁進一步。

縣府表示，新竹瓦斯公司為加強用氣安全維護措施，提升用戶管線定期檢查受檢率，鼓勵民眾一同守護生命及財產安全，經過一年的宣導期，自明年元旦起，用戶未配合2年1次定期檢查，後續申請入戶不定期檢查(內檢)時，將酌收檢查費用。家庭用戶每戶收費210元(含稅)、商業及服務業用戶每戶收費525元(含稅)。

另外，新竹縣114年有線電視收費維持113年收費標準，不予調整，其中方案A(可收視30個頻道)每月200元；方案B每月570元(半年繳每月繳優惠10元、年繳每月優惠20元)。詳細收費標準，請上新竹縣政府查詢(網址：https://reurl.cc/nqmNAe)。

行政處推出的數據平台則可提供包含財政稅收、工商建設、環境保護、人口、觀光休閒等類別的視覺化統計資訊，及內、外部相關公開資訊連結、民眾陳情類別統計資訊及熱點圖等，並結合交通、公共安全、教育等相關開放資料集內容呈現於資訊地圖，提供民眾便利的資訊查詢管道。「皮皮獅」智能小客服肩負提供即時諮詢服務的重任，支援多國語言，更包含全國首創客語智能客服，讓新住民、客家族群都可使用AI 諮詢服務。