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大新竹跨年晚會今晚竹縣登場 竹市規畫2條免費接駁路線

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
這次大新竹跨年晚會現場邀請陣容包含丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞等13組歌手與樂團，將輪番帶來精彩表演。圖／新竹市府提供
這次大新竹跨年晚會現場邀請陣容包含丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞等13組歌手與樂團，將輪番帶來精彩表演。圖／新竹市府提供

2025大新竹跨年演唱會「共創新城 閃耀竹夢」今晚在新竹縣政府廣場登場，超強卡司包括丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞等，新竹市政府為市民特別規畫火車站線與樹林頭線2條免費接駁車，供市民搭乘直達跨年活動會場，免去尋找車位的困擾。

新竹市交通處表示，2條接駁車今晚5點自新竹市端發車，末班車為10點30分，回程接駁車自縣政九路南端發車，首班車為晚間9點，末班車為凌晨1點，發車班距為20至30分鐘一班或坐滿即發車。

火車站線自新竹火車站沿中華路至縣政九路南段停靠，樹林頭線自樹林頭停車場發車，由台68至新竹縣縣政九路南段停靠，下車後再依現場指標及工作人員引導步行前往活動會場。

交通處說明，前往會場搭乘火車站線的民眾，可在火車站前、後站停車場停車後，至新竹火車對面的人行道（下沉式廣場）搭車；搭乘樹林頭線的民眾，在樹林頭停車場停車後，至大客車停車區搭車，活動結束回程的民眾，請至縣政九路南段排隊搭車，現場有導引人員導引，也請留意末班車時間，避免錯過乘車時間影響行程。

交通處提醒，若須開車前往會場周邊停車的民眾，請先至活動官網查詢周邊停車場及接駁車資訊，並避開交通管制路段，以免延誤行程，交通相關資訊請至活動官網查詢：( https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/2025HsinchuNewYear/eR6yPpDPwYJQ )。

交通處補充，請用路人依現場交通疏導人員、警察指揮行車，以維護交通安全，並請優先禮讓行人。交通管制區域除執行公務車輛外，其餘車輛一律禁止進入，請用路人配合疏導，以確保交通順暢與人車安全。

新竹市交通處提醒，若須開車前往會場周邊停車的民眾，請先至活動官網查詢周邊停車場及接駁車資訊。圖／新竹市政府提供
新竹市交通處提醒，若須開車前往會場周邊停車的民眾，請先至活動官網查詢周邊停車場及接駁車資訊。圖／新竹市政府提供
2025大新竹跨年演唱會「共創新城 閃耀竹夢」今晚在新竹縣政府廣場登場，新竹市政府為市民特別規畫火車站線與樹林頭線2條免費接駁車。圖／新竹市政府提供
2025大新竹跨年演唱會「共創新城 閃耀竹夢」今晚在新竹縣政府廣場登場，新竹市政府為市民特別規畫火車站線與樹林頭線2條免費接駁車。圖／新竹市政府提供
2025大新竹跨年演唱會「共創新城 閃耀竹夢」今晚在新竹縣政府廣場登場，新竹市政府為市民特別規畫火車站線與樹林頭線2條免費接駁車。圖／新竹市政府提供
2025大新竹跨年演唱會「共創新城 閃耀竹夢」今晚在新竹縣政府廣場登場，新竹市政府為市民特別規畫火車站線與樹林頭線2條免費接駁車。圖／新竹市政府提供
新竹市交通處提醒，若須開車前往會場周邊停車的民眾，請先至活動官網查詢周邊停車場及接駁車資訊。圖／新竹市政府提供
新竹市交通處提醒，若須開車前往會場周邊停車的民眾，請先至活動官網查詢周邊停車場及接駁車資訊。圖／新竹市政府提供

停車場 新竹 火車站

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