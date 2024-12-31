新竹五峰「八仙瀑布」 地方盼設步道

新竹縣五峰鄉「八仙瀑布」被譽為祕境瀑布，瀑布四周皆為陡岩峭壁，地方盼建置步道或設觀景台，吸引遊客欣賞迷人瀑布美景。林業署新竹分署回應，預計明年第1季邀請部落現勘評估，未來鋼便橋若改建，也會評估設置引道下切。

八仙瀑布位於大鹿林道8公里的左側溪谷，海拔高度約1千公尺，源頭從爺巴堪溪上游支流沿著山壁流下而形成，凸起的山岩將瀑布水流一分為二，形成了一個「八」字的瀑布，取名為八仙瀑布。

縣議員張益生說，有次選民服務看見八仙瀑布特殊景觀，及碧綠深潭和環繞岩石大景，讓他印象深刻，他認為五峰需要更多觀光景點，增加在地經濟及就業機會，陸續請立委孔文吉、盧縣一協助。

張益生指出，今年9月中旬和林業署、鄉公所、周邊部落代表及學者專家現勘，已請林業署以安全為第一優先，評估8.5公里處是否能建置步道與觀景台，或評估大雨來後的水位高度，是否可從9.5公里處開發相關步道。

林業署新竹分署回應，若從大鹿林道8.5公里處爺巴堪溪兩岸進入，考量右岸有落石疑慮，擬以漁獵路徑溪流左岸作為優先評估方案。至於大鹿林道9.3公里山徑路幅狹窄，恐有安全疑慮。

林業署新竹分署也說明，另也評估未來鋼便橋改建時，可設置引導下切作為路徑，預計明年第1季邀請部落現勘。強調以安全性及降低生態環境衝擊性為優先考量，也會評估維護性及後續管理。