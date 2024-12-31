聽新聞
0:00 / 0:00

新竹五峰「八仙瀑布」 地方盼設步道

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣五峰鄉「八仙瀑布」被譽為祕境瀑布，瀑布四周皆為陡岩峭壁，地方盼建置步道或設觀景台，吸引遊客欣賞迷人瀑布美景。林業署新竹分署回應，預計明年第1季邀請部落現勘評估，未來鋼便橋若改建，也會評估設置引道下切。

八仙瀑布位於大鹿林道8公里的左側溪谷，海拔高度約1千公尺，源頭從爺巴堪溪上游支流沿著山壁流下而形成，凸起的山岩將瀑布水流一分為二，形成了一個「八」字的瀑布，取名為八仙瀑布。

縣議員張益生說，有次選民服務看見八仙瀑布特殊景觀，及碧綠深潭和環繞岩石大景，讓他印象深刻，他認為五峰需要更多觀光景點，增加在地經濟及就業機會，陸續請立委孔文吉、盧縣一協助。

張益生指出，今年9月中旬和林業署、鄉公所、周邊部落代表及學者專家現勘，已請林業署以安全為第一優先，評估8.5公里處是否能建置步道與觀景台，或評估大雨來後的水位高度，是否可從9.5公里處開發相關步道。

林業署新竹分署回應，若從大鹿林道8.5公里處爺巴堪溪兩岸進入，考量右岸有落石疑慮，擬以漁獵路徑溪流左岸作為優先評估方案。至於大鹿林道9.3公里山徑路幅狹窄，恐有安全疑慮。

林業署新竹分署也說明，另也評估未來鋼便橋改建時，可設置引導下切作為路徑，預計明年第1季邀請部落現勘。強調以安全性及降低生態環境衝擊性為優先考量，也會評估維護性及後續管理。

八仙 新竹 林業署

延伸閱讀

新竹秘境八仙瀑布、在地盼建步道 林業署明年邀部落現勘

嵩山1景區冰掛瀑布竟是人工製造？ 網：還有啥是真的

台灣團隊「有用主張」受邀參加瑞典諾貝爾燈節

進入最佳觀賞期！ 杉林溪森林生態渡假園區 擁有全台最美銀杏湖．水杉紫葉槭

相關新聞

改善通學步道 桃市府：後年至少百校

桃園市今年屢遭點名道安不佳，為洗刷行人地獄惡名，市府力推國中小學通學步道計畫，現已完成56所學校改善工程，超越原定4年5...

新竹五峰「八仙瀑布」 地方盼設步道

新竹縣五峰鄉「八仙瀑布」被譽為祕境瀑布，瀑布四周皆為陡岩峭壁，地方盼建置步道或設觀景台，吸引遊客欣賞迷人瀑布美景。林業署...

企業贈車回饋家鄉 苗縣樂見「阿公阿嬤娃娃車」

出身苗栗縣的企業家蔡清泉今天捐贈縣府1輛市價逾百萬元車輛，提供長輩及行動不便者交通接送，苗栗縣長鍾東錦感謝有「阿公阿嬤娃...

桃市原民局長陳姿伶突離任 明年起由他代理

桃園市政府今晚發布人事案，原民局長陳姿伶因生涯規畫將於明日離任，市府表示，市長張善政已勉予同意，肯定並感謝陳2年來的努力...

2025年將至 竹市多項新制這裡看

2025年即將來臨，新竹市有多項新制，包括竹市長期照顧管理中心成立、竹市青年發展中心成立、敬老愛心卡增加8間適用藥局等，...

新竹縣智慧城市跨大步 數據平台、客語智能客服服務上線

新竹縣推動智慧城市跨大步，將有兩項創新的智慧服務上線，新成立的數據平台整合竹縣既有開放及系統資料，結合開放資料集等資訊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。