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改善通學步道 桃市府：後年至少百校

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府規畫至2026年完成至少100校通學步道。圖為市長張善政先前視察改善成果。圖／桃市府提供
桃園市政府規畫至2026年完成至少100校通學步道。圖為市長張善政先前視察改善成果。圖／桃市府提供

桃園市今年屢遭點名道安不佳，為洗刷行人地獄惡名，市府力推國中小學通學步道計畫，現已完成56所學校改善工程，超越原定4年50所目標，但各地仍抱怨通學步道覆蓋率不足。市府回應，將持續推動建設，預計至2026年將改善至少100所學校交通環境。

為了改善校園周邊通學環境，桃園市工務局指出，改善規模較小案件，每年將爭取約4000萬元預算執行；改善規模較大案件向中央爭取補助，47所學校提案總經費約5.9億元，目前內政部國土署及交通部已核定44所、補助4.2億元，連同市款總經費約5.2億元。

對於市府斥資上億元改善通學步道，議員李宗豪發現，龜山區常見建案工地，但包括文青國中小、大埔國小、福源國小連人行道都沒有，導致學生被迫走在馬路上，盼市府能盡快規畫、加速推動。

八德區議員楊朝偉說，桃園市有272所高國中小，至2026年卻僅預計完成100校，目標稍嫌保守，盼張市府這任期內至少改善125校，也建議評估在補習班聚集地增設通學步道，全面保障學子安全。

工務局強調，明、後年持續推動改善工程，明年設定累積目標為75所，並著重推動改善規模較大的案件，規模較小案件以開口契約完成；2026年計畫以區域性為格局，盼串聯整體人行路網規畫。

人行道 桃園 議員

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