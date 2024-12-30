民進黨苗栗黨部邀設計師義剪 長輩清爽喜迎新年

民進黨苗栗縣黨部與民進黨立委沈發惠苗栗辦公室今天發起義剪活動，邀請髮型設計師為護理之家長輩修整頭髮，讓長輩神清氣爽、容光煥發迎接新的一年到來。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，歲末年終之際，與立委沈發惠苗栗辦公室聯合發起關懷老寶貝活動，邀集來自新竹縣竹北市、苗栗縣頭份市4名專業髮型設計師共同到頭份市宏光護理之家義剪，藉由髮型師的巧手，替長輩修整頭髮，也讓老人家感受到社會關懷的溫暖。

黨部指出，宏光護理之家是一所日間照顧機構，也專責照護長期慢性病及臥病癱瘓長者，今天參與義剪的長輩約30人。過程中，有長輩表示已經許久沒有去理髮廳，剪完髮後，感覺神清氣爽，還不時照鏡子詢問照服員好不好看；參與的設計師也樂於參與有意義的活動，並允諾未來願意持續支持。

陳詩弦表示，政府的長照政策，會讓台灣的老年社會福利更加完善，但立法院日前三讀通過財劃法修正，相關經費在沒有經過縝密討論規劃下就強勢通過，將來勢必造成社福經費排擠。