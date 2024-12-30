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企業贈車回饋家鄉 苗縣樂見「阿公阿嬤娃娃車」

中央社／ 苗栗縣30日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系資料照。記者胡蓬生／攝影。
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系資料照。記者胡蓬生／攝影。

出身苗栗縣的企業家蔡清泉今天捐贈縣府1輛市價逾百萬元車輛，提供長輩及行動不便者交通接送，苗栗縣長鍾東錦感謝有「阿公阿嬤娃娃車」可助長輩參與社區活動、延緩老化。

鼎群工程公司董事長蔡清泉透過國民黨縣議員鄭秋風居中牽線，促成這樁公益善舉，蔡清泉以雙親之名捐贈長照福祉車，市價約新台幣145萬元；鍾東錦率同苗栗縣衛生局長楊文志、長照中心主任王寶慈等人代表受贈，並頒贈感謝狀。

蔡清泉表示，年幼時因家境不佳，努力學會農、漁、養殖各項技術，20歲即離鄉背景出外打拚，箇中甘苦感受深刻，因為受到雙親身教影響，事業有成後，開始投入社會公益、回饋地方並希達藉此拋磚引玉。

贈車回饋家鄉，蔡清泉指出，家鄉長輩有了方便的交通接送，就能多參與各項活動，開心養老，年輕一輩也能安心在外打拚事業，並為社會盡一分心力。

鍾東錦感謝企業家事業有成回饋鄉里，他表示，有了「阿公阿嬤娃娃車」，未來協助接送長輩或行動不便的鄉親往返關懷據點或幸福學園更加便捷，有助鼓勵更多長輩踴躍參與社區活動，促進健康、延緩老化。

鍾東錦 長輩

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