桃市原民局長陳姿伶突離任 明年起由他代理

桃園市政府今晚發布人事案，原民局長陳姿伶因生涯規畫將於明日離任，市府表示，市長張善政已勉予同意，肯定並感謝陳2年來的努力與奉獻；陳姿伶離任後，明年元旦起將由副局長陳正雄代理局長工作。

市府表示，設籍桃園市原住民族人口為超過8萬人，擁有完整的16族原住民族群，是全台原民人口第二多的都市，平地原住民則是全台最多，需要整合協調的原民事務相當多元。

市府表示，陳姿伶在2年任期內戮力完善原民權益，不僅落實張善政的政見，也推出許多創新政策，包括放寬原住民市民的租金補貼申請條件、啟用KIRI國際原住民族文創園區、在復興區與衛生局合作推出智慧健康照護系統，並在公共托育、山區道路改善、提升用水品質等方面逐步落實。