2025年將至 竹市多項新制這裡看

2025年即將來臨，新竹市有多項新制，包括竹市長期照顧管理中心成立、竹市青年發展中心成立、敬老愛心卡增加8間適用藥局等，同時配合中央執行一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式等政策，提醒民眾留意新增福利與規範。

市府指出，今年7月提出組織自治條例暨員額編制表修正案，經市議會支持通過，明年1月1日起將成立「新竹市長期照顧管理中心」，由專責機關負責竹市的長期照顧業務，該中心將透過單一窗口，為民眾提供便捷、優質、專業及多元的長照服務。

另外，為提升公共服務品質，市府進行組織調整優化，將「勞工處」更名為「勞工及青年處」，並成立「新竹市青年發展中心」，建立屬於青年的專責機關。

勞青處改造後共有四個科及一個中心，轄下「勞動條件科」主管勞動條件基準事項、性別平等工作、勞工退休金（舊制）、職災勞工慰問等；「勞資關係科」負責勞資爭議調解、工會輔導、勞工教育及管理勞工育樂中心等；「就業服務科」提供職業訓練、就業服務、身心障礙者職業重建及庇護性就業服務等；「綜合事務科」負責移工諮詢及查察、身障就業綜合大樓維運管理等綜合業務。「青年發展中心」將於明年1月1日正式掛牌，屬青年專責機關，透過整合資源推動青年業務，展現市府打造友善青年共好環境的決心。

市府表示，自竹市敬老愛心卡推出多元服務以來，廣受市民好評，明年1月1日起將新增合康藥局（湳雅店、食品店、西大店、光復店）、杏康健保特約藥局、躍獅光華藥局、躍獅保健藥局及幼能保健藥局共8間，加上原有的6間合作藥局，累計共14間，敬老愛心卡每月在藥局的消費上限為100點，可用於購買保健食品及醫療耗材，但不得用於購買酒類及醫師處方用藥，請民眾留意相關規定。

環境部宣布明年1月1日起旅宿業不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，包括洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液；而梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍膏及浴帽等個人衛生用品則不得陳列供消費者自由取用（SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施，不在管制範圍內）。

市府指出，竹市目前列管旅宿業者共計61家，環保局將配合中央實施政策，並同步展開稽查，業者若違反規定，可依廢棄物清理法第51條第3項處1200元以上6000元以下罰鍰。