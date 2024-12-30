新竹縣推動智慧城市跨大步，將有兩項創新的智慧服務上線，新成立的數據平台整合竹縣既有開放及系統資料，結合開放資料集等資訊，提供民眾便利的資訊查詢管道。運用生成式 AI 技術開發的「皮皮獅」智能客服，這是全國首創客語智能客服，將肩負提供即時諮詢服務，並支援七種語言，提供便利、貼民的服務。

新竹縣長楊文科今天在2024智慧城鄉論壇開幕式中，與產、官、學界貴賓共同啟用讓資料視覺化的數據平台，以及用生成式AI技術開發的智能小客服「皮皮獅」。楊文科指出，這兩項智慧服務成果，可同步提昇行政效率。

縣府行政處長周秋堯說明，新成立的數據平台提供包含財政稅收、工商建設、環境保護、人口、觀光休閒、醫療衛生、社會福利安全、教育文化、勞動及就業、性別統計、鄉鎮市統計、施政力統計等類別的視覺化統計資訊，讓使用者跳過枯燥的文字、數據，直接看到重點。

此外，平台也提供內、外部相關公開資訊連結、民眾陳情類別統計資訊及熱點圖等，更結合開放資料集(Opendata)，將包含交通、公共安全、求職就業、教育、觀光旅遊、醫療保健、公共資訊等相關內容呈現於資訊地圖，提供民眾便利資訊查詢管道。

智能小客服「皮皮獅」則肩負提供即時諮詢服務，有效減輕新竹縣的行政負擔，除了是全國首創客語智能客服，AI 諮詢服務服務也可廣泛協助多元族群(新住民、客家族群等)，支援語言包含中、英文、日文、越南文、印尼文、泰文、客語(語音輸出)，透過這些智慧工具，為民眾帶來更便捷、更貼心的服務。數據平台網址 https://dip.hsinchu.gov.tw。智能客服網址 https://gdd.hsinchu.gov.tw/airobot