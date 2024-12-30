大新竹跨年晚會安全升級 狼犬場檢、行動補給車助攻維護

2025年的大新竹跨年晚會將吸引大批人潮，為確保現場安全及活動進行，新竹縣政府警察局竹北分局派訓練有素的狼犬進行場地預先檢查，還組織「防踩踏小組」與Food Police行動補給車，分局長張世儒今天表示，警方的目標是將安全風險降到最低，狼犬場檢及維安總動員更展現警方對大型活動安全維護的決心。

跨年活動現場人潮洶湧，安全維護是警方的首要任務，新竹縣政府警察局特別協請民間訓犬學苑，調派訓練有素的狼犬進行場地預先檢查，針對爆裂物和其他危險物品進行全面檢測，確保場地的安全性。

負責場檢的訓犬師表示，這批狼犬經過長時間專業訓練，對異常氣味的敏感度極高，於活動開始前，在舞台周邊逐一巡檢，不放過任何可疑物品。舞台前的民眾看到狼犬在場巡檢，紛紛感到新奇，並表示讓人感到特別安心。

為防範人潮聚集引發推擠或踩踏意外，竹北分局規畫「防踩踏小組」，於會場設置多條疏散路線，活動進行期間，根據現場人流動態調整疏散策略，確保緊急情況下民眾能迅速且有序地離場。

除了安全維護，竹北警分局也特別關心執勤活動的警察同仁體力補給，今年首度「Food Police行動補給車」登場，為忙碌的執勤員警送上熱騰騰的餐點，此舉能減少員警來回往返取餐的時間，也讓他們能在崗位上快速補充體力。員警透露，在寒冷的戶外能吃到熱食，不僅暖胃更暖心，有體力繼續執勤。