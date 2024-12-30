鑿井推動地熱發電要挖深3公里金額龐大 苗栗泰安龍山段暫停

苗栗縣泰安鄉地熱資源豐沛，縣府推動地熱發電，其中龍山段縣有土地報告出爐，建議要挖深3公里，縣府評估投資金額勢必龐大先暫停，等經濟部地質調查及礦業管理中心調查虎山、上島等地區的結果再決定後續。

地熱發電是國家重要綠能政策，縣府選定龍山段50及54地號，委託調查研究，報告書最近出爐，建議最佳鑽井深度為2600至3000公尺，若以深度3000公尺推算，溫度可達到攝氏120度以上，符合地熱發電機組的工作溫度，但投入經費過高，初步先鑽1口1500公尺生產井，以250KW為發電目標。

縣府指出，泰安鄉地熱發電案，財政部補助辦理促進民間參與公共建設前置作業計畫，但龍山段評估效益不佳，恐怕影響廠商意願，促參相關作業先暫停，等地礦中心在虎山、上島等地區調查研究成果，再擇適合的案場辦理地熱發電招商。

至於氫能部分，縣府提前布局氫能製造、儲存或運輸等基礎設施，初步規畫在銅鑼鄉近2公頃的縣有地，設置氫能產業專區，以太陽光電、風電等再生能源產製氫氣，希望2026年導入民間資金、技術開發。