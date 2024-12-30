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新竹秘境八仙瀑布 在地盼建步道 林業署明年邀部落現勘

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣五峰鄉「八仙瀑布」被譽為秘境瀑布，瀑布四周皆為陡岩峭壁。圖／張益生提供
新竹縣五峰鄉「八仙瀑布」被譽為秘境瀑布，瀑布四周皆為陡岩峭壁。圖／張益生提供

新竹縣五峰鄉「八仙瀑布」被譽為秘境瀑布，瀑布四周皆為陡岩峭壁，無步道可通往，在地希望能建置步道或設置觀景台，能就近觀賞到這座迷人的瀑布，帶動五峰的經濟與就業機會。對此，林業署新竹分署回應預計明年第1季邀請部落共同現勘評估，另倘未來鋼便橋進行改建，可將設置引道下切方式納入評估。

八仙瀑布位於大鹿林道8公里的左側溪谷，海拔高度約1千公尺，瀑布的源頭是從爺巴堪溪上游支流沿著山壁流下而形成的，水量相當豐沛，因在往下流的過程中遇上凸起的山岩，將瀑布水流一分為二，形成了一個「八」字的瀑布，因此取名為八仙瀑布。

新竹縣五峰鄉議員張益生表示，有次他到各區選服，看見「八仙瀑布」擁有八字形瀑布景觀，還有碧綠深潭和環繞岩石大景，讓他印象深刻，4年前曾請當時的立委孔文吉協助推動。他認為五峰需要更多的觀光景點，增加在地經濟及就業機會。

張益生指出，在立委盧縣一關心下，在今年9月中旬與林業署、鄉公所、周邊部落代表及學者專家赴現地現勘，已請林業署評估是否8.5k能造橋，建置一條步道，並設置觀景台，以安全為第一優先，或評估大雨來後的水位高度，是否可由9.5K處開發相關步道。

林業署新竹分署回應，針對目前山友利用大鹿林道9.3K山徑，鑑於路線係沿稜線闢設，路幅狹窄，且坡度變化與山徑之二側高差極大，恐有安全疑慮，不宜作為路線方案。

若從大鹿林道8.5K處爺巴堪溪兩岸進入，惟右岸考量有落石疑慮，擬以部落建議過去漁獵路徑溪流左岸作為優先評估方案。囿於本年10、11月持續有颱風侵台，山區較不穩定，預計明年第1季邀請部落共同現勘評估。另倘未來鋼便橋進行改建，可將設置引道下切方式納入評估。

林業署新竹分署強調，若上述優先方案經評估都不可行，將再與部落商定後另覓替代方案。這次共識路線應以安全性及降低生態環境衝擊性為優先考量，並考慮維護性及管理方式進行評估。

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