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大新竹跨年晚會31日登場 交通管制資訊看這裡
2025大新竹跨年晚會「共創新城 閃耀竹夢」，將於12月31日在新竹縣政府前廣場及縣政六路盛大登場。新竹縣警察局表示，活動期間下列4個管制區，車輛只出不進。管制路段和時間如下：
一、東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內，自12月31日下午2時至114年1月1日凌晨2時止。二、東側縣政三街以內、西側縣政八街以內、南側光明九路(縣政三街至縣政八街)、北側光明六路（縣政二路至縣政九路），自12月31日下午6時封閉管制至114年1月1日凌晨2時止。
三、縣政六路（光明六路至光明九路）自12月24日中午12時起封閉管制至114年1月1日下午5時止。四、縣政六路（光明九路至福興路）自12月31日下午2時起機動管制至114年1月1日凌晨2時止。
警察局提醒管制區域內的居民及持有通行證貴賓，於活動交通管制期間，出入管制區域，應隨身攜帶通行證，以利交管人員辨識。另於管制期間，在管制區域內停放的車輛，將會暫時移至新竹縣選舉委員會旁停車場停放，若民眾發現車輛不見，可先行至該停車場內查看。
本次跨年活動規畫周邊汽車停車場9處，機車停車區則規畫縣華停車場、稅務局北側、衛生局南側停車場以及縣政九路、光明五街、縣政八街、光明九路部分路段的人行道及紅線開放停車，另外新竹縣政府也規畫免費公車接駁服務，請民眾多加利用大眾運輸接駁並提早規畫交通路線，詳細資訊可參閱新竹縣政府官網公告。
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