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累計共14間 竹市敬老愛心卡合作藥局明年起再添8家

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，元旦起將新增8間藥局，加上原有的6間合作藥局，累計共14間，可用於購買保健食品及醫療耗材。圖／新竹市府提供
市府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，元旦起將新增8間藥局，加上原有的6間合作藥局，累計共14間，可用於購買保健食品及醫療耗材。圖／新竹市府提供

新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼10月底宣布可至6間合作藥局購買保健食品與醫療耗材獲得民眾好評，今宣布擴大使用範圍，元旦起將新增合康藥局（湳雅店、食品店、西大店、光復店）、杏康健保特約藥局、躍獅光華藥局、躍獅保健藥局及幼能保健藥局共8間，加上原有的6間合作藥局，累計共14間，為長者與身障者提供更全面服務。

社會處表示，自竹市敬老愛心卡推出多元服務以來，廣受市民好評，去年開放於農會使用後，市府接獲許多長者及身障者反映希望擴大服務範圍至藥局，便於採購保健食品及常備用藥。為回應民眾需求，市府今年重點推動藥局消費試辦計畫。同時提醒，敬老愛心卡每月在藥局的消費上限為100點，可用於購買保健食品及醫療耗材，但不得用於購買酒類及醫師處方用藥，請民眾留意相關規定。

社會處說明，設籍新竹市且年滿65歲的長者可至區公所申請敬老卡電子票卡；設籍並居住新竹市且持有市府核發身心障礙證明者則可申請愛心卡電子票卡。每張卡每月補助600點（1點等同1元），但需注意當月底未使用完的點數無法累積至次月。

社會處補充，民眾若需申請敬老愛心卡或查詢卡片點數，皆可前往各區公所或致電提供悠遊卡號，將有專人協助；也可至悠遊卡公司網站查詢相關資訊。敬老卡相關事項請洽社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203；愛心卡相關事項請洽社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。

代理市長邱臣遠表示，市府推動「老幼共好、幸福友善」的社會福利政策，敬老卡及愛心卡擴大使用範圍，正是長者期盼的重要服務項目。未來市府將繼續擴大合作範圍，為長者與身障者打造更便利、友善的生活環境。

市府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，元旦起將新增8間藥局，加上原有的6間合作藥局，累計共14間，可用於購買保健食品及醫療耗材。圖／新竹市府提供
市府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，元旦起將新增8間藥局，加上原有的6間合作藥局，累計共14間，可用於購買保健食品及醫療耗材。圖／新竹市府提供

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