大新竹跨年晚會31日登場 有卡司唱歌跟300秒絢爛煙火

2025大新竹跨年演唱會「共創新城 閃耀竹夢」將於12月31日晚間在新竹縣政府廣場登場，新竹市政府代理市長邱臣遠今邀全台國人跨年「蛇」來新竹，一起聽超強卡司唱好歌、看300秒絢爛煙火，現場還有100攤市集，感受聽覺、視覺、味覺多種饗宴，在歡樂團聚的跨年氛圍中，共同迎接2025新年的到來。

邱臣遠說，大新竹跨年晚會由中視擔任主辦單位，竹縣府、竹市府協辦，公私協力合作邁入第二年。去年大新竹跨年晚會地點在竹市，今年則輪到竹縣作為主場地，為方便民眾前往參與跨年活動，竹市府特別安排交通接駁車，外縣市民眾可搭火車到新竹火車站轉乘免費接駁車，首班車於12月31日下午5點起從新竹火車站、樹林頭停車場出發，從會場回程最晚班次為隔日凌晨1點，每20至30分鐘一班車，請民眾多加利用。

邱臣遠說明，這次大新竹跨年晚會，現場邀請演出陣容包含丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融等13組歌手與樂團，將輪番帶來精彩表演。

另有新竹縣市的在地表演團體進行開場演出，以及攻城獅職業籃球隊的啦啦隊「慕獅女孩」、竹縣和竹市的吉祥物偶裝「皮皮獅」、「皮卡」一起跳唱炒熱氣氛；會場周邊更規畫100攤市集，各種鹹甜美食跟文創品，讓民眾邊吃邊玩。

交通處表示，大新竹跨年演唱會當天下午2點起會場周邊將陸續實施交通管制，部分區域將封閉，竹市已規畫2條接駁車路線，樹林頭線自樹林頭停車場發車，由台68至新竹縣縣政九路南段停靠；火車站線自新竹火車站沿中華路至縣政九路南段停靠，欲參加跨年晚會的民眾歡迎使用此兩條接駁路線。另外，去程接駁車自新竹市端發車時間首班車下午5點，末班車晚間10點半，回程接駁車自縣政九路南端發車時間首班車晚間9點，末班車凌晨1點，發車班距為20至30分鐘一班或坐滿即發車。