生育津貼加碼 苗栗新年元月起多項新制上路

2025年即將來臨，苗栗縣內有多項新制，其中，苗栗縣政府、通霄鎮、竹南鎮、公館鄉、西湖鄉及三灣鄉生育津貼都加碼，另家貓強制登記寵物，並植入晶片上路，攸關民眾權益，及注意避免受罰。

苗栗縣政府彙整明年生育津貼加碼，其中，苗栗縣政府每名2萬元；通霄鎮公所9萬元，分3階段各發3萬元，追溯今年7月1日以後出生者；竹南鎮公所1萬5000元，溯自2022年1月1日施行；公館鄉第二胎2萬元，第三胎以上3萬元，溯及2023年1月1日施行；西湖鄉每胎3萬元，三灣鄉第一名2萬元，第二名3萬元，第三名以後5萬元。

此外，台3線成群結隊大型重型機車呼嘯，造成噪音吵人，縣府、公所今年針對沿線的三灣鄉、南庄鄉及獅潭鄉，補助住家裝設氣密窗，縣府、公所各補助35%，最高各3萬元，住戶負擔30%，明年擴大到大湖鄉、卓蘭鎮。

縣府指出，「指定犬貓為應辦理登記之寵物」修正明年元旦生效，增列家貓強制登記寵物，並植入晶片上路，施打狂犬病疫苗，根據農業部去年調查，苗栗縣犬口4萬6075隻、貓口3萬6860隻，目前寵物登記95%，狂犬病疫苗接種約6成。

動物保護法及動物傳染病防治條例規定，未辦理晶片植入寵物登記， 處3000元至1萬5000元罰鍰；飼主應為犬、貓絕育，違者處5萬元至25萬元罰鍰，未每年定期施打動物狂犬病疫苗，處3萬元至15萬元罰鍰。

另，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上民眾接種，苗栗縣剩約2萬3000劑；滿12歲以上接種Novavax JN.1新冠疫苗，苗栗縣將配發4620劑，都至疫苗用罄為止；幼兒常規A型肝炎疫苗接種，調整為滿18個月及27個月分別接種1劑，請家長依時程攜帶幼兒接種。