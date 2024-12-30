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36米巨幅國旗將現！ 桃市元旦升旗典禮 13區同步舉行

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市升旗典禮明年1月1日上午8點將於龍岡大操場登場，屆時將展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，場面震撼壯觀。圖／桃園市民政局提供
桃園市升旗典禮明年1月1日上午8點將於龍岡大操場登場，屆時將展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，場面震撼壯觀。圖／桃園市民政局提供

桃園市13區公所元旦將同步舉行升旗典禮，其中，主場活動以「朝氣滿桃 歡慶元旦」為主題，明年1月1日上午8點將於龍岡大操場登場，屆時將展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，搭配「朝氣滿桃」4顆巨型氣球，場面震撼壯觀，當天場地周邊也開放紅黃線停車，歡迎民眾共襄盛聚。

桃市府民政局表示，主場地升旗典禮將邀請全運會田徑男子400公尺跨欄金牌得主彭名揚，及中華職棒2023打擊王梁家榮擔任雙領唱，帶領現場民眾高唱國歌，現場還有聖義戰鼓隊的鼓陣演出、瘋狂麥克斯領舞的活力健康操、南方二重唱深情獻唱，及新興高中樂儀隊、爵士啦啦隊、競技啦啦隊、合唱團帶來的多元表演，展現活力與朝氣。

民政局表示，為維持活動進行順暢，盼民眾多搭乘大眾運輸工具，可於桃園客運中壢公車站搭乘桃園客運「112南」，或至中壢火車站後站搭乘桃園客運5098（往大溪方向）至游泳路口下，步行即可抵會場；自行開車者，龍岡大操場周邊（龍岡路三段雙向、游泳路會場側、龍慈路雙向）開放紅黃線停車，但龍岡路三段460巷將實施管制不開放停車。

民政局表示，元旦當天桃園市13區同步舉辦元旦升旗典禮，除了中壢區主場地，其餘各區地點為桃園區青溪公園、平鎮區平鎮高中、八德區八德國小、楊梅區公所前廣場、蘆竹區南崁國中、大溪區僑愛里市民活動中心、大園區公所前廣場、龜山區中山天幕廣場、龍潭區公所正門廣場、新屋區新屋國小、觀音區公所前廣場、復興區介壽國小，各區均規畫豐富活動。

桃園市升旗典禮明年1月1日上午8點將於龍岡大操場登場，屆時將展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，場面震撼壯觀。圖／桃園市民政局提供
桃園市升旗典禮明年1月1日上午8點將於龍岡大操場登場，屆時將展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，場面震撼壯觀。圖／桃園市民政局提供

中壢 元旦升旗 桃園

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