36米巨幅國旗將現！ 桃市元旦升旗典禮 13區同步舉行

桃園市13區公所元旦將同步舉行升旗典禮，其中，主場活動以「朝氣滿桃 歡慶元旦」為主題，明年1月1日上午8點將於龍岡大操場登場，屆時將展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，搭配「朝氣滿桃」4顆巨型氣球，場面震撼壯觀，當天場地周邊也開放紅黃線停車，歡迎民眾共襄盛聚。

桃市府民政局表示，主場地升旗典禮將邀請全運會田徑男子400公尺跨欄金牌得主彭名揚，及中華職棒2023打擊王梁家榮擔任雙領唱，帶領現場民眾高唱國歌，現場還有聖義戰鼓隊的鼓陣演出、瘋狂麥克斯領舞的活力健康操、南方二重唱深情獻唱，及新興高中樂儀隊、爵士啦啦隊、競技啦啦隊、合唱團帶來的多元表演，展現活力與朝氣。

民政局表示，為維持活動進行順暢，盼民眾多搭乘大眾運輸工具，可於桃園客運中壢公車站搭乘桃園客運「112南」，或至中壢火車站後站搭乘桃園客運5098（往大溪方向）至游泳路口下，步行即可抵會場；自行開車者，龍岡大操場周邊（龍岡路三段雙向、游泳路會場側、龍慈路雙向）開放紅黃線停車，但龍岡路三段460巷將實施管制不開放停車。