桃園推舊城再生 中壢打造壢小周邊人本空間

桃園市推動舊城再生，中壢區首件人本環境改善工程27日開工，重點將打造中壢國小、壢小故事森林園區和中壢家商軸帶人本空間，預計明年8月底完工。另，新竹縣竹東鎮二重里光明路下轉彎處則屢傳事故，行人、騎士掉落大排水溝，鎮公所正研議施作人行道改善。

桃園市都發局指出，中壢國小是南桃園百年老校，與對側的壢小森林故事館、中壢家商形成完整的學校生活圈，此次投入3300萬元經費，改造康樂路、德育路和博愛路帶，包含整併現有車道、機車專用道及路肩；店家側外人行道從2.35公尺拓寬到約2.6公尺；設計路邊停車彎等。

都發局也說明，工程將分5階段進行，首先會清除道路路障和老舊牌面，農曆新年後再對中原路西側到三郎便當店路段施工，接續為博愛路北側及故事森林周邊，第3階段是博愛路南側及壢商前，最後兩個階段以中壢國小大門為界，分別施工學校側邊人行空間。

另，新竹縣竹東鎮二重里光明路下轉彎處去年中發生行人遭汽車撞，跌落一旁排水溝，本月21日還發生老人家遭機車騎士撞上當場昏迷，騎士則飛落大排水溝。縣議員林昭錡表示，事發地彎曲狹窄且車多，呼籲排水溝加蓋刻不容緩，還給民眾安全的路。

竹東鎮公所回應，加蓋的經費過高，且該區是非道路用地，不能隨便加蓋，目前規畫在對向路段、靠山壁區域施作人行道，預計明年上半年完工。