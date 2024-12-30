聽新聞
0:00 / 0:00

桃園推舊城再生 中壢打造壢小周邊人本空間

聯合報／ 記者朱冠諭郭政芬／連線報導
桃園市推動中壢區人本環境改善工程，預計明年8月底完工。圖為博愛路中原路口改善後完工示意圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市推動中壢區人本環境改善工程，預計明年8月底完工。圖為博愛路中原路口改善後完工示意圖。圖／桃園市都發局提供

桃園市推動舊城再生，中壢區首件人本環境改善工程27日開工，重點將打造中壢國小、壢小故事森林園區和中壢家商軸帶人本空間，預計明年8月底完工。另，新竹縣竹東鎮二重里光明路下轉彎處則屢傳事故，行人、騎士掉落大排水溝，鎮公所正研議施作人行道改善。

桃園市都發局指出，中壢國小是南桃園百年老校，與對側的壢小森林故事館、中壢家商形成完整的學校生活圈，此次投入3300萬元經費，改造康樂路、德育路和博愛路帶，包含整併現有車道、機車專用道及路肩；店家側外人行道從2.35公尺拓寬到約2.6公尺；設計路邊停車彎等。

都發局也說明，工程將分5階段進行，首先會清除道路路障和老舊牌面，農曆新年後再對中原路西側到三郎便當店路段施工，接續為博愛路北側及故事森林周邊，第3階段是博愛路南側及壢商前，最後兩個階段以中壢國小大門為界，分別施工學校側邊人行空間。

另，新竹縣竹東鎮二重里光明路下轉彎處去年中發生行人遭汽車撞，跌落一旁排水溝，本月21日還發生老人家遭機車騎士撞上當場昏迷，騎士則飛落大排水溝。縣議員林昭錡表示，事發地彎曲狹窄且車多，呼籲排水溝加蓋刻不容緩，還給民眾安全的路。

竹東鎮公所回應，加蓋的經費過高，且該區是非道路用地，不能隨便加蓋，目前規畫在對向路段、靠山壁區域施作人行道，預計明年上半年完工。

中壢 人行道 排水溝

延伸閱讀

行人被機車撞 騎士掉排水溝 竹東民代：道路窄非常危險

桃市推動舊城再生 中壢首工程啟動、明年8月完工

IKEA主題飯店再+1！全新徠旅中壢試營運 每房2,299元起

友善行人 南投富功國小周邊擬擴大打造通學步道

相關新聞

星期評論／苗栗友善行人…車道瘦身 人行道拓寬

苗栗縣各地人本交通近來引來「肥」了人行道，「瘦」了車道之議，似乎原本熟悉的路變得陌生，其實很大的原因是用路人習慣，及錯誤...

桃園推舊城再生 中壢打造壢小周邊人本空間

桃園市推動舊城再生，中壢區首件人本環境改善工程27日開工，重點將打造中壢國小、壢小故事森林園區和中壢家商軸帶人本空間，預...

行人被機車撞 騎士掉排水溝 竹東民代：道路窄非常危險

新竹縣竹東鎮二重里光明路下轉彎處旁有大排水溝，本月21日發生一起行人被機車撞到，該騎士掉落大排水溝，去年也有一起行人被汽...

竹市建功高中站YouBike不足 市府：已積極協調並增加

新竹市建功高中位於東區建功二路上，一旁還有馬偕兒童醫院，是市區交通熱點，民進黨市議員劉彥伶接獲家長反映，指校外YouBi...

道卡斯族竹塹社 盼恢復原民身分

道卡斯族竹塹社是位於新竹地區的一支平埔族原住民，多年來藉宗親凝聚力逐漸找回民族文化認同，昨在竹塹社公館「采田福地」向原住...

桃園男繳最高勞保費24年 往生年齡早半年保金竟全充公

「繳勞保費24年往生，勞保金卻充公」，桃園市羅姓男子今天上午表示，他的家人差半年滿55歲，工作投保勞保繳費已經24年，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。