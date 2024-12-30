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星期評論／苗栗友善行人…車道瘦身 人行道拓寬

聯合報／ 本報記者范榮達
苗栗市多條馬路加設人行道，部分機車族抱怨行車空間被壓縮了。記者范榮達／攝影
苗栗市多條馬路加設人行道，部分機車族抱怨行車空間被壓縮了。記者范榮達／攝影

苗栗縣各地人本交通近來引來「肥」了人行道，「瘦」了車道之議，似乎原本熟悉的路變得陌生，其實很大的原因是用路人習慣，及錯誤的認知使然，陣痛期需要盡快適應，行人安全不容打折扣。

苗栗市長余文忠最近走訪地方，他有感而發討論度最高的關鍵字就是「人行道」，苗栗市至公路、為公路等多條市區道路陸續新設或改善人行道，有些市民質疑人行道有必要這麼寬嗎？也壓縮機車行駛空間，反而威脅機車族安全。

無獨有偶，施工中的竹南鎮環市路一段、二段、三段「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第二期工程，臉書社團民怨沸騰，成了議員質詢的熱門議題。

台灣早期交通環境對行人不夠友善被詬病，近年也因國外媒體報導「行人地獄」，人本交通越受重視，硬體部分著重增設人行道，加上步行、車行及停車空間等配套規畫。

人行道常利用路肩設計，因此原有路面邊線，被人行道邊界取代，一些機車族錯將過寬的路肩當機車道行駛，久成習慣，一旦新設或改善人行道，易誤以為機車空間被壓縮，被迫與汽車爭道。

市區許多道路因路幅不足，採汽機車混合道設計，出發點不是爭道而是依序行駛，除了有控制速度不會過快的作用，也可以減少路口汽、機車側撞的事故。此外，一些路口人行道街廓外推，讓汽機車轉彎時必須減速，近乎直角轉彎，不再是切西瓜，也縮短行人穿越馬路的距離。

「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第一期工程在頭份市中央路，施工初期用路人也是怨聲載道，但完工後友善行人的設計被引為模範，也備受好評。

高齡社會來臨，人本交通越顯重要，相關單位除了同步做好明確合理的標誌、標線及適當照明設施等人行道配套，排除違規占用，並加強宣導機車族、汽車駕駛認知行人的視角，調整習慣縮短陣痛期，對「人行道」關鍵字不陌生，落實政策美意。

人行道 行人地獄

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