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水利人謝清文處長圓滿榮退 謹記父訓幫助農民無愧初衷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
農水署桃園管理處長謝清文（右）明年元月榮退，農水署長蔡昇甫（左）頒農田水利卓越貢獻獎。記者曾增勳／攝影
農水署桃園管理處長謝清文（右）明年元月榮退，農水署長蔡昇甫（左）頒農田水利卓越貢獻獎。記者曾增勳／攝影

「一日水利人、終生水利人」 ，即將卸任農田水利署桃園管理處長謝清文，從農田水利基層幹起迄今41年，明年元月屆齡退休前，農水署長蔡昇甫頒贈「農田水利卓越貢獻獎」肯定，謝清文今天說，他一生謹記父親生前幫助農民、用心服務、廣結善緣的話，在農水灌溉工作「認真做好每一天」無愧初衷。

謝清文是桃園市新屋人，從小農村長大，自屏東農專畢業後，1983年投入桃園管理處改制前的桃園農田水利會服務，成為一生水利人，他從觀音工作站基層做起，在水利會管理組灌溉股長長達7.5年歷練，奠定他擅長農業用水調度及灌溉專業，之後調任至專門委員，2020年水利會改制國有前接任桃園農田水利會總幹事，旋即改制後，接任農水署桃園管理副處長，今年8月升任處長，明（2025）年1月16日功德圓滿屆齡退休。

蔡昇甫趁謝清文退休前，頒贈農田水利卓越貢獻獎，以「敬業樂群、功在水利」8 字，肯定謝清文在農田水利默默服務奉獻41年，稱許謝利用水利專業和經驗造福農民，達到水利人最高層次。

謝清文表示，自己是農村子弟，進入水利會服務，父親引以為榮，一再告誡「用心服務、廣結善緣」，把農民的案子當自己的案子來辦，將心比心全力幫助農民解決水路、灌溉問題，是他的初衷、也是他一生奉行的職志。

擔任灌溉股長任內，當年遇到旱象不解，農田4次停灌，農田缺水嚴重，農民叫苦，那時他被稱「停灌股股長」，但為爭取農友停灌補償、水資源調度問題，向水利署談判力爭農民權益，在水利會同仁團結合作下，取得好結果，也不愧農民，他自認獲頒「農田水利卓越貢獻獎」榮譽，是屬於桃管處所有同仁的努力。

自謙是「務實的農田水利工作者」，謝清文說，「盡心盡力、認真做好每一天」，做好農田水利人的職責，41年來他大部分時間在協助農民解決水的問題，也是他最大收獲，期許管理處未來運用智慧化管理、改善農水路及強化水利灌排、埤塘圳深增加蓄水功能，繼續辦理非事業用地活化，以盡全功。

桃園 農民

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