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越南男子遭牆壓亡 桃市：雇主須補償令部分停工

中央社／ 桃園29日電

桃園市八德區28日發生工安意外，越南籍周姓男子在某工地遭混凝土牆重壓，送醫不治。桃園市勞動局今天表示，雇主須依法補償，工地地下4樓水箱模板及相關作業勒令部分停工。

據指出，昨天上午11時許周男（22歲）於八德區永豐路某集合住宅工作時，周男與其他3名工人正在地下4樓將水箱內部的混凝土牆面拉出，疑因牆面未乾混凝土突然倒塌重壓周男。

事發後，現場工人立即通知工廠人員並報警，同時將周男從混凝土牆底部拉出。警消到場時，周男已無呼吸心跳，送醫急救被宣告不治。

桃園市勞動局獲報後立即到場調查，勞動局表示，勞工疑未注意頂板混凝土未凝固就進行拆除模板作業，導致頂板全面坍塌，造成周男發生倒崩塌職業災害。

勞動局指出，周男當日雖為假日非法打工，但只要有僱傭關係，便依勞基法規定，雇主須補償家屬45個月平均工資。

針對這起事故，勞動局表示，初步認定未由專人妥為設計水箱結構施工圖說、強度計算書及訂定澆置計畫，且未設置模板支撐作業主管，導致拆除模板作業時間不對，疑為過早拆除，造成重大職業災害，後續將依重大職業檢查處理要點規定辦理。

勞動局指出，後續還將地下4樓的水箱模板及相關作業勒令部分停工，需做改善計畫才可以向勞檢處申請復工。

桃園 職業 雇主

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