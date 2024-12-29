行人被機車撞 騎士掉排水溝 竹東民代：道路窄非常危險

新竹縣竹東鎮二重里光明路下轉彎處旁有大排水溝，本月21日發生一起行人被機車撞到，該騎士掉落大排水溝，去年也有一起行人被汽車撞，跌落排水溝。在地民代呼籲排水溝加蓋刻不容緩，還給民眾一條安全的路。對此，竹東鎮公所回應，加蓋的經費過高，目前已於對向路段、靠山壁區域來施作人行道，預計明年上半年即可完工。

新竹縣二重里近年光明路上近年蓋了多棟大樓，帶來眾多的人潮和車潮，有些民眾會走路前往附近的車站來搭車，12月21日清晨6點初，就有老人家走路時被機車騎士撞上，行人當場昏迷，騎士則飛落旁邊的大排水溝，騎士意識清楚，當下立即報案求救。

警消指出，大排水溝深度約有2層樓高，幸好兩旁有不少樹木，民眾不至於跌落時直摔到底，加上排水溝幾乎沒有水量，較無溺水的危險。不過，因該處有樹木遮掩，若當下沒有呼救聲或目擊者看見，就怕掉落後無人得知。

該路段在去年8月也發生婦人走在路上被汽車撞落大排水溝，今年10月則有自行車騎士在此處摔倒送醫。縣議員林昭錡指出，光明路下坡轉彎處旁有一條竹東鎮管轄的區域大排水溝，此路段只有2線道，而且道路彎曲狹窄且車多，以致行人與機慢車的安全備受威脅。

林昭錡說，他提議排水溝加蓋以增加路幅，並截彎取直後設置人行道，日前會勘時，發現此水溝是竹東鎮公管轄區，然而鎮公所沒有專業的技士能繪圖等，希望縣府能協助鎮公所，攜手合作向中央爭取預算。近期財畫法通過，新竹縣統籌分配款增加185億之多，加蓋排水溝預估經費約3億多，此筆預算就能協助，讓地方有一條安全的道路。