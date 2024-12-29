快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

探索北橫角板山梅花季1月4日開幕 霹靂大偶COSPLAY首演

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，園區梅花綻放。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，園區梅花綻放。圖／市府觀旅局提供

2024年歲末寒冬梅花綻放，桃園市政府觀光旅遊局將在2025年1月4日起，在復興區角板山行館舉辦梅花季開幕，局長周柏吟今天上午表示，梅花季活動首次與知名霹靂布袋戲和霹靂COSPLAY聯合演出，為「探索北橫」觀光品牌冬季活動揭開序幕，歡迎遊客賞梅。

復興區角板山公園行館園區歷時一年建設再造完工，角板山行館、梅園、生態池、戰備隧道、大草坪10月重新開放，明年1月4日起在北台灣最大梅園之一的角板山行館梅園，舉辦梅花季活動，將在明年1月4日、5日及11日、12日連續2個周休假日，以冬季限定的白梅，結合台灣傳統藝術與即將春節意象活動，歡迎各地遊客走訪賞梅。

周柏吟表示，這次梅花季活動，首次邀請知名的霹靂布袋戲「素還真」、「一頁書」大戲偶，與COSPLAY團隊打扮成霹靂布袋戲偶模樣，在角板山行館梅園聯合演出，機會非常難得，可讓賞花遊客近距離觀賞操偶師純熟的操偶技巧，出現布袋戲大偶生動鮮活的動作，體驗COSPLAY團體在精緻服飾道具與妝髮1比1還原每尊霹靂布袋戲偶的魅力。

梅花季活動以「梅林獻蹤」主題，霹靂布袋戲首次在角板山行館登台，歡迎喜歡霹靂布袋戲的大小朋友，抽空前往角板山行館，與「素還真」、「一頁書」一起體驗老梅樹的浪漫，4天的梅花季活動，還有台灣傳統技藝展示，包括龍鬚糖製作、畫扇美學、捏麵人體驗及剪紙藝術等互動式活動，由老師傅仔細解說、帶領遊客在梅園體驗台灣工藝之美。

復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，霹靂布袋戲「一頁書」COSPLAY戲偶演出。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，霹靂布袋戲「一頁書」COSPLAY戲偶演出。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，園區梅花綻放。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，園區梅花綻放。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，包括台灣傳統技藝展示。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，包括台灣傳統技藝展示。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，霹靂布袋戲「素還真」COSPLAY戲偶演出。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，霹靂布袋戲「素還真」COSPLAY戲偶演出。圖／市府觀旅局提供

布袋戲 梅花 角板山

延伸閱讀

桃園大溪豆干節12月21日重新開辦 鳳飛飛探店蔬食成新模式

中壢老街溪步道917萬人潮桃園最強景點 觀旅局長分析這原因

韓繪師將人妻緊身裙「東灘風Dongtan Style」發揚光大！不斷更新還曾親自Cosplay

2024金V獎圓滿落幕！素還真喊「前輩」頻被打斷、DIKA豚足姬奪得最佳女V

相關新聞

爭妍鬥豔！三義茶花節木雕館前登場 賞花可至1月5日

苗栗縣「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，副縣長邱俐俐等人為系列活動揭開序幕，邀鄉親及各地遊客即日起至1月5日到三...

竹市建功高中站YouBike不足 市府：已積極協調並增加

新竹市建功高中位於東區建功二路上，一旁還有馬偕兒童醫院，是市區交通熱點，民進黨市議員劉彥伶接獲家長反映，指校外YouBi...

道卡斯族竹塹社 盼恢復原民身分

道卡斯族竹塹社是位於新竹地區的一支平埔族原住民，多年來藉宗親凝聚力逐漸找回民族文化認同，昨在竹塹社公館「采田福地」向原住...

桃園好人好事「八德獎」13人獲獎 勇於當行善先鋒

桃園市表揚好人好事運動協會今天在桃園區舉辦「八德獎」頒獎與協會理事長交接；理事長趙子良、新任理事長林綋詰強調，協會透過多...

獨／機車闖自行車道罰單流浪一年多才寄達 桃園市府：得照繳

桃園一名簡姓男子去年8月6日騎機車誤闖桃林鐵路自行車步道，被工務局科技執法設備取締，依地方公園管理自治條例裁罰1200元...

頭份全國客家日登場 鍾東錦：在家講客語天天是客家日

今天是全國客家日，苗栗縣頭份市公所上午在中山老街劇場推出「有圓頭份來一客」活動，民眾逛市集、做雪圓、玩闖關活動、看表演，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。