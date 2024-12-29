探索北橫角板山梅花季1月4日開幕 霹靂大偶COSPLAY首演
2024年歲末寒冬梅花綻放，桃園市政府觀光旅遊局將在2025年1月4日起，在復興區角板山行館舉辦梅花季開幕，局長周柏吟今天上午表示，梅花季活動首次與知名霹靂布袋戲和霹靂COSPLAY聯合演出，為「探索北橫」觀光品牌冬季活動揭開序幕，歡迎遊客賞梅。
復興區角板山公園行館園區歷時一年建設再造完工，角板山行館、梅園、生態池、戰備隧道、大草坪10月重新開放，明年1月4日起在北台灣最大梅園之一的角板山行館梅園，舉辦梅花季活動，將在明年1月4日、5日及11日、12日連續2個周休假日，以冬季限定的白梅，結合台灣傳統藝術與即將春節意象活動，歡迎各地遊客走訪賞梅。
周柏吟表示，這次梅花季活動，首次邀請知名的霹靂布袋戲「素還真」、「一頁書」大戲偶，與COSPLAY團隊打扮成霹靂布袋戲偶模樣，在角板山行館梅園聯合演出，機會非常難得，可讓賞花遊客近距離觀賞操偶師純熟的操偶技巧，出現布袋戲大偶生動鮮活的動作，體驗COSPLAY團體在精緻服飾道具與妝髮1比1還原每尊霹靂布袋戲偶的魅力。
梅花季活動以「梅林獻蹤」主題，霹靂布袋戲首次在角板山行館登台，歡迎喜歡霹靂布袋戲的大小朋友，抽空前往角板山行館，與「素還真」、「一頁書」一起體驗老梅樹的浪漫，4天的梅花季活動，還有台灣傳統技藝展示，包括龍鬚糖製作、畫扇美學、捏麵人體驗及剪紙藝術等互動式活動，由老師傅仔細解說、帶領遊客在梅園體驗台灣工藝之美。
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