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新竹元旦升旗典禮設兒童遊戲區 發限量紀念品

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府準備限量的2025年「蛇麼都發」創意書法紅包袋，還有2款拍照背板及趣味九宮格、沙包投擲板的兒童遊戲區等。圖／縣府提供
縣府準備限量的2025年「蛇麼都發」創意書法紅包袋，還有2款拍照背板及趣味九宮格、沙包投擲板的兒童遊戲區等。圖／縣府提供

新竹縣政府將於114年1月1日於新竹縣政府前廣場舉辦114年元旦升旗典禮活動，縣府準備限量的2025年「蛇麼都發」創意書法紅包袋，還有2款拍照背板及趣味九宮格、沙包投擲板的兒童遊戲區，將於升旗典禮前發放號碼牌，並有3組表演團體現場演出，邀請全家大小共襄盛舉。

114年元旦升旗典禮將於當天上午7點20分正式展開，邀請陸軍裝甲584旅登步戰鼓隊、德蘭young室內樂團、摩登舞蹈教室等3組團體演出，並由新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會擔任舉旗手，迎接國旗進場，接續由泰雅之聲合唱團4名成員、2名兒童擔任國歌、國旗歌領唱。

今年元旦升旗典禮安排2款拍照背板，包含迎向2025意象背板、愛心國旗氣球牆等，屆時將放置於縣府前廣場兩側草皮，歡迎民眾自由拍攝，新年留下美好的回憶。

活動現場將發放限量的升旗紀念品，預計在上午6點50分於發放處開始發放號碼牌，7時開始讓民眾依號碼牌領取紀念品，限量1500份，其中500份將於兒童遊戲區發放，發完為止，為了讓民眾均能領個好彩頭，每人限領 1份，現場工作人員將於領取後於手背蓋章。

為鼓勵親子參與，設有趣味九宮格、沙包投擲板的兒童遊戲區，限12歲以下孩童由一位大人陪同親自體驗，並發放遊戲禮品，限量500份，每1人限領1份，現場工作人員將於孩童領取後於孩童手背蓋章。

元旦升旗 國旗 新竹

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