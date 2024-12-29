桃市推動舊城再生 中壢首工程啟動、明年8月完工

桃園市推動舊城再生，中壢區首件人本環境改善工程27日開工。都發局表示，工程將重點打造中壢國小、壢小故事森林園區和中壢家商軸帶人本空間，施作範圍包含康樂路、德育路和博愛路，工期8個月，預計明年8月底完工。

都發局表示，中壢國小是南桃園百年老校，與對側的壢小森林故館、中壢家商形成完整的學校生活圈，本次投入3300萬元改造經費，3大目標包括串聯歷史館舍與通學路線、整合公共設施帶順平步行環境及拓寬人行道空間。

都發局表示，這次工程將整併康樂路從延平路到中榮路段現有車道、機車專用道及路肩空間，重新畫設雙向各4.6公尺寬混合車道，店家側外人行道從2.35公尺拓寬到約2.6公尺；博愛路從壢小故事森林到中原路沿線，縮減雙向雙車道至5.8公尺，拓寬人行道、設計路邊停車彎，整合保留路邊停車功能，未來民眾步行至老街溪河畔更舒適。

另考量壢小森林故事館周末常有市集活動，也將調整館舍與中壢家商間德育路面高程，並改為人行磚的鋪面廣場，未來館舍與學校辦理活動可以串聯，讓道路成為都市活動廣場。

都發局表示，本次工程將分5階段進行，首先會清除道路路障和老舊牌面，農曆新年後再對中原路西側到三郎便當店路段施工，接續為博愛路北側及故事森林周邊，第3階段是博愛路南側及壢商前，最後兩個階段則是以中壢國小大門為界，分別施工學校側邊人行空間。