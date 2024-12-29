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桃市推動舊城再生 中壢首工程啟動、明年8月完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推動中壢區人本環境改善工程，預計明年8月底完工。圖為博愛路中原路口改善後完工示意圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市推動中壢區人本環境改善工程，預計明年8月底完工。圖為博愛路中原路口改善後完工示意圖。圖／桃園市都發局提供

桃園市推動舊城再生，中壢區首件人本環境改善工程27日開工。都發局表示，工程將重點打造中壢國小、壢小故事森林園區和中壢家商軸帶人本空間，施作範圍包含康樂路、德育路和博愛路，工期8個月，預計明年8月底完工。

都發局表示，中壢國小是南桃園百年老校，與對側的壢小森林故館、中壢家商形成完整的學校生活圈，本次投入3300萬元改造經費，3大目標包括串聯歷史館舍與通學路線、整合公共設施帶順平步行環境及拓寬人行道空間。

都發局表示，這次工程將整併康樂路從延平路到中榮路段現有車道、機車專用道及路肩空間，重新畫設雙向各4.6公尺寬混合車道，店家側外人行道從2.35公尺拓寬到約2.6公尺；博愛路從壢小故事森林到中原路沿線，縮減雙向雙車道至5.8公尺，拓寬人行道、設計路邊停車彎，整合保留路邊停車功能，未來民眾步行至老街溪河畔更舒適。

另考量壢小森林故事館周末常有市集活動，也將調整館舍與中壢家商間德育路面高程，並改為人行磚的鋪面廣場，未來館舍與學校辦理活動可以串聯，讓道路成為都市活動廣場。

都發局表示，本次工程將分5階段進行，首先會清除道路路障和老舊牌面，農曆新年後再對中原路西側到三郎便當店路段施工，接續為博愛路北側及故事森林周邊，第3階段是博愛路南側及壢商前，最後兩個階段則是以中壢國小大門為界，分別施工學校側邊人行空間。

都發局表示，推動中壢舊城再生是從今年初開始設計，經與在地民代協調最佳通學、藝文人本環境方案後，預計明年8月完成，後續也將啟動復興路人本環境改造，市府已開始進行中正公園環境改造及仁海宮周邊街區人本空間先期規畫，同時積極爭取中央補助。

桃園市推動中壢區人本環境改善工程，預計明年8月底完工，未來壢小森林故事館與中壢家商間將改為人行磚鋪面。圖為完工示意圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市推動中壢區人本環境改善工程，預計明年8月底完工，未來壢小森林故事館與中壢家商間將改為人行磚鋪面。圖為完工示意圖。圖／桃園市都發局提供

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